За пів року Росія понад 30 разів атакувала припортову інфраструктуру — АМПУ

Наслідки влучання в одеському порту. Фото: Новини.LIVE

Після припинення дії зернової угоди у липні минулого року Росія збільшила інтенсивність атак на припортову інфраструктуру України. За останні пів року ворог понад 30 разів намагався зруйнувати морську логістику.

Про це повідомив начальник відділу міжнародних відносин ДП "АМПУ" Олексій Панасюк.

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За його словами, від 18 липня 109 об'єктів та 6 цивільних будівель було пошкоджено або повністю знищено.

"Внаслідок масованих атак на інфраструктуру морських портів було пошкоджено або частково зруйновано елеватори, склади для зберігання зерна, олії та нафтопродуктів, трубопроводи, адміністративні та інші будівлі, транспорт, вантажі, у т.ч. зернові", — сказав Панасюк.

Скільки пошкоджено від початку війни

Крім того, представник АМПУ зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення від російської агресії постраждало понад 600 одиниць рухомого та нерухомого майна відомства. А вартість збитків сягає понад 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, станом на 5 лютого у портах Великої Одеси продовжується перевалка збіжжя. Наразі на завантажені знаходяться понад три десятки суден, які вирушать до країн Європи та Азії, переважну їхню більшість становить саме агропродукція.

Також ми писали, що на початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси.

Додамо, командувач ВМС Олексій Неїжпапа пригадав, як для нього почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Вранці, перебуваючи на робочому місці, він почув проліт крилатої ракети.