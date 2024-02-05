Робота зернового коридору — у портах завантажуються десятки суден

Судно LADY ELA. Фото: VesselFinder

Станом на 5 лютого у портах Великої Одеси продовжується перевалка збіжжя. Наразі на завантажені знаходяться понад три десятки суден, які вирушать до країн Європи та Азії, переважну їхню більшість становить саме агропродукція.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 12 суден, ще 16 — у Чорноморську та 6 — у Південному. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 3.

Балкер LADY ELA вийшов з одеського порту

Зазначимо, що на вихід з Одеси йде хімічний танкер під прапором Маршаллових островів. Судно з олією наразі прямує до Туреччини, звідки буде відправлене до Азії.

Судно вийшло з одеського порту. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу спостерігається черга з вантажних суден, які прямують до Дунайських портів. Наразі українським рукавом Дунаю через Ізмаїл, Усть-Дунайськ та Кілію прямують понад 30 балкерів, які перевозять агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Черга суден біля Дунаю. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом перших шести місяців роботи зернового коридору з портів Великої Одеси відправлено понад 20 мільйонів тонн вантажів. Українська продукція була направлена у 32 країни світу.

Додамо, у 2023 році в Україні спостерігалося значне збільшення обсягів експорту — кількість експортованої продукції зросла на понад 100 тонн порівняно з 2022 роком. Найбільшим експортним товаром за обсягом стала кукурудза. Попри збільшення фізичних обсягів експорту, вартість експортованих товарів впала на 18,7%, становлячи 35,8 мільярда доларів.