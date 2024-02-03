Через порти Великої Одеси вивезли понад 20 мільйонів тонн вантажів

Судно AMIRA MARYANA. Фото: MarineTraffic

Протягом перших шести місяців роботи зернового коридору з портів Великої Одеси відправлено понад 20 мільйонів тонн вантажів. Українська продукція була направлена у 32 країни світу.

Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

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"14,3 млн тонн — це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу", — зазначили у відомстві.

За даними, в січні поточного року експортовано 6,3 мільйона тонн товарів, що майже дорівнює рівню експорту до початку воєнних подій. Окрім цього, наразі порти очікують прибуття 104 суден, які планують вивезти понад 3 мільйони тонн товарів.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 3 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває три десятки суден, які очікують черги на завантаження.

Також ми писали, що в Українському Дунайському пароплавстві (УДП) планують збільшити кількість перевезень гірсько-металургійної продукції. Наразі йдеться про показник у півтора мільйона тонн на рік.

Додамо, після припинення зернової угоди Україні вдалося налагодити самостійний експорт продукції. Станом на кінець січня з портів Великої Одеси вийшло понад 500 суден з 15 мільйонами тонн продукції.