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Через порти Великої Одеси вивезли понад 20 мільйонів тонн вантажів

3 лютого 2024 20:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Через порти Великої Одеси вивезли понад 20 мільйонів тонн вантажів
Судно AMIRA MARYANA. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Протягом перших шести місяців роботи зернового коридору з портів Великої Одеси відправлено понад 20 мільйонів тонн вантажів. Українська продукція була направлена у 32 країни світу.

Про це повідомляє Міністерство відновлення України

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"14,3 млн тонн — це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу", — зазначили у відомстві. 

За даними, в січні поточного року експортовано 6,3 мільйона тонн товарів, що майже дорівнює рівню експорту до початку воєнних подій. Окрім цього, наразі порти очікують прибуття 104 суден, які планують вивезти понад 3 мільйони тонн товарів. 

Нагадаємо, станом на сьогодні, 3 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває три десятки суден, які очікують черги на завантаження. 

Також ми писали, що в Українському Дунайському пароплавстві (УДП) планують збільшити кількість перевезень гірсько-металургійної продукції. Наразі йдеться про показник у півтора мільйона тонн на рік.

Додамо, після припинення зернової угоди Україні вдалося налагодити самостійний експорт продукції. Станом на кінець січня з портів Великої Одеси вийшло понад 500 суден з 15 мільйонами тонн продукції.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
зерно
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