Через порти Великої Одеси вивезли понад 20 мільйонів тонн вантажів
Протягом перших шести місяців роботи зернового коридору з портів Великої Одеси відправлено понад 20 мільйонів тонн вантажів. Українська продукція була направлена у 32 країни світу.
Про це повідомляє Міністерство відновлення України.
"14,3 млн тонн — це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу", — зазначили у відомстві.
За даними, в січні поточного року експортовано 6,3 мільйона тонн товарів, що майже дорівнює рівню експорту до початку воєнних подій. Окрім цього, наразі порти очікують прибуття 104 суден, які планують вивезти понад 3 мільйони тонн товарів.
Нагадаємо, станом на сьогодні, 3 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває три десятки суден, які очікують черги на завантаження.
Також ми писали, що в Українському Дунайському пароплавстві (УДП) планують збільшити кількість перевезень гірсько-металургійної продукції. Наразі йдеться про показник у півтора мільйона тонн на рік.
Додамо, після припинення зернової угоди Україні вдалося налагодити самостійний експорт продукції. Станом на кінець січня з портів Великої Одеси вийшло понад 500 суден з 15 мільйонами тонн продукції.
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