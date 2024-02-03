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Через порты Большой Одессы вывезли более 20 миллионов тонн грузов

3 февраля 2024 20:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Через порты Большой Одессы вывезли более 20 миллионов тонн грузов
Судно AMIRA MARYANA. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В первые месяцы работы зернового коридора из портов Большой Одессы отправлено более 20 миллионов тонн грузов. Украинская продукция была направлена в 32 страны мира.

Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.

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"14,3 млн тонн — это продукция украинских аграриев. Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира", — отметили в ведомстве.

По данным, в январе текущего года экспортировано 6,3 миллиона тонн товаров, что почти равняется уровню экспорта к началу военных событий. Кроме этого, порты ожидают прибытия 104 судов, которые планируют вывезти более 3 миллионов тонн товаров.

Напомним, на сегодня, 3 февраля, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. Сейчас в акватории Черного моря находятся три десятка судов, ожидающих очереди загрузки.

Также мы писали, что в Украинском Дунайском пароходстве планируют увеличить количество перевозок горно-металлургической продукции. Речь идет о показателе в полтора миллиона тонн в год.

Добавим, что после прекращения зернового соглашения Украине удалось наладить самостоятельный экспорт продукции. По состоянию на конец января из портов Большой Одессы вышли более 500 судов с 15 миллионами тонн продукции.

Одесса
Черное море
Одесская область
Одесская ОГА
зерно
Новости Одессы

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