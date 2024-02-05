Работа зернового коридора — в портах загружаются десятки судов

Судно LADY ELA. Фото: VesselFinder

По состоянию на 5 февраля в портах Большой Одессы продолжается перевалка зерна. В настоящее время на загрузке находятся более трех десятков судов, которые отправятся в страны Европы и Азии, подавляющее их большинство составляет именно агропродукция.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 12 судов, еще 16 — в Черноморске и 6 — в Южном. Кроме того, еще 8 судов направляются на выход из портов, а на вход — 3.

Балкер LADY ELA вышел из одесского порта

Отметим, что на выход из Одессы идет химический танкер под флагом Маршалловых островов. Судно с маслом идет в Турцию, откуда будет отправлено в Азию.

Судно вышло из одесского порта. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала наблюдается очередь из грузовых судов, направляющихся в Дунайские порты. В настоящее время по украинскому рукаву Дуная через Измаил, Усть-Дунайск и Килию направляются более 30 балкеров, перевозящих агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Очередь судов около Дуная. Фото: скриншот

Напомним, в течение первых шести месяцев работы зернового коридора из портов Большой Одессы отправлено более 20 миллионов тонн грузов. Украинская продукция была направлена в 32 страны мира.

Добавим, в 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции выросло более чем на 100 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составив 35,8 миллиарда долларов.