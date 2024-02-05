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За полгода Россия более 30 раз атаковала припортовую инфраструктуру — АМПУ

5 февраля 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
За полгода Россия более 30 раз атаковала припортовую инфраструктуру — АМПУ
Последствия попадания в одесский порт. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После прекращения действия зерновой сделки в июле прошлого года Россия увеличила интенсивность атак на припортовую инфраструктуру Украины. За последние полгода враг более 30 раз пытался разрушить морскую логистику.

Об этом сообщил начальник отдела международных отношений ГП "АМПУ" Алексей Панасюк.

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По его словам, с 18 июля 109 объектов и 6 гражданских зданий были повреждены или полностью уничтожены.

"В результате массированных атак на инфраструктуру морских портов были повреждены или частично разрушены элеваторы, склады для хранения зерна, масла и нефтепродуктов, трубопроводы, административные и другие здания, транспорт, грузы, в т.ч. зерновые", — сказал Панасюк.

Сколько повреждено с начала войны

Кроме того, представитель АМПУ отметил, что с начала полномасштабного вторжения от российской агрессии пострадали более 600 единиц движимого и недвижимого имущества ведомства. А стоимость ущерба составляет более 50 миллионов долларов.

Напомним, по состоянию на 5 февраля в портах Большой Одессы продолжается перевалка зерна. В настоящее время на загруженных находятся более трех десятков судов, которые отправятся в страны Европы и Азии, подавляющее их большинство составляет именно агропродукция.

Также мы писали, что в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.

Командующий ВМС Алексей Неижпапа вспомнил, как для него началось полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Утром, находясь на рабочем месте, он услышал пролет крылатой ракеты.

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