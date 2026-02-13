День закоханих 2026 — скільки коштують троянди та букети в Одесі

Чоловік обирає квіти. Фото: Новини.LIVE

Квіти й у 2026 році залишаються одним із головних символів романтичних свят та знаків уваги. У дні, коли прийнято говорити про почуття без слів, саме букет стає універсальною мовою кохання. Троянди, тюльпани, орхідеї — вибір великий, але разом із ним зростає й цікавість до цін. Адже, як показує практика, напередодні свят попит традиційно формує пропозицію, і квітковий ринок одразу реагує на це своїми цифрами на цінниках.

За скільки сьогодні можна купити букет на Одеському "Привозі", дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вартість квітів в Одесі

Цьогорічна цінова політика на "Привозі" виглядає досить чіткою: усе залежить від довжини стебла. На перший погляд різниця невелика, але для покупця навіть 20–30 гривень мають значення. Саме тому продавці одразу озвучують варіанти — від бюджетніших до преміальних.

"За троянду цінова політика буде така: 60–70 сантиметрів — це 80 гривень. Та, яка вище, вже 80 сантиметрів — 100 гривень. І найвища метрова — це 120 гривень", — розповідає продавець Марина.

Продавчиня Марина про троянди. Фото: Новини.LIVE

Для порівняння: у довоєнні роки напередодні 14 лютого ціна могла зростати значно відчутніше саме через ажіотаж. Тепер же продавці визнають — закупівельна вартість підвищилася, але піднімати роздрібну ціну вони не ризикують. Окреме питання — тюльпани, які традиційно стають хітом весняних свят. Наразі їх ще очікують у поставці.

"Чекаю тюльпан, теж повинен під'їхати. Він буде в районі 50 гривень. Ціна збереглась з минулого року, якщо в закупівлі він піднявся то ми не можемо підняти вартості, адже ніхто його не буде тоді брати", — каже продавчиня.

Різновиди тюльпанів в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох покупців саме тюльпан залишається найбільш доступною квіткою — особливо якщо йдеться про невеликий символічний букет.

Букети в Одесі

Якщо окрему троянду ще можна назвати бюджетним варіантом, то готові композиції — це вже інша цінова категорія. У 2026 році стартова вартість невеликого букета — від 500 гривень, а верхня межа може сягати 3000. Перед прилавками зібрані різні варіанти — від стриманих композицій із хризантем до об’ємних наборів із троянд, зелені та декоративних елементів. Покупці довго придивляються, зважують, радяться.

"Букетики йдуть від 500 до 3000, але все в залежності від наповнення. Якщо це 11 троянд, то це 1300 і вище, по бюджету кожного. Букетики можна зібрати і за 500 — адже туди може піти хризантемка, більш дешевша квітка", — пояснює пролавчиня Марина.

Зібраний букет з різних квітів. Фото: Новини.LIVE

Орхідеї — окрема категорія. Вони дорожчі, але довговічніші, тому часто сприймаються як практичний подарунок. Їхня вартість — від 700 до 1500 гривень.

"Це та квітка, яка буде стояти місяця три мінімум", — додає продавчиня.

Букет з орхідеєю. Фото: Новини.LIVE

Гортензії представлені в меншому асортименті — приблизно по 350 гривень за квітку. Тому на Одеському Привозі є квітки на будь який смак.

Закупівельна ціна

На перший погляд може здатися, що в умовах загального подорожчання товарів квіти мали б зрости в ціні значно більше. Проте ситуація на "Привозі" інша. Закупівельна ціна справді піднялася, але продавці свідомо зменшують націнку.

"Ціни не виросли. Троянда в закупці виросла. Просто ми не ставимо вже таку націнку, тому що спросу на неї мало. Ми ставимо рівно ту націнку, яку в звичайний тиждень", — пояснює Марина.

Жовто-червона троянда. Фото: Новини.LIVE

Тобто святковий коефіцієнт, який раніше дозволяв компенсувати витрати і заробити більше, нині фактично зник. Ринок працює за принципом стриманості: краще продати дешевше, ніж не продати взагалі. Найбільш відчутні зміни — в обсягах. Якщо раніше напередодні свят продавці замовляли тисячі квітів, то сьогодні рахують кожну партію.

"От прямо до того, як було до війни — зараз це відсотків 20 від того, що було раніше. Якщо ми брали до війни тисячі три троянди для продажу, то сьогодні у мене 900 штук", — зізнається Марина.

Маленькі рожеві троянди. Фото: Новини.LIVE

Це означає, що продажі впали приблизно у п’ять разів. Квітковий бізнес більше не працює на масовість — тепер це радше точкові покупки.

Що обирають одесити

Попит залишається традиційним: на День закоханих — квітка кохання, на 8 Березня — більш простіші варінти. Особливо популярною залишається червона троянда.

"На 8 березня — це, звичайно, тюльпан, а на 14 лютого — це троянда. Особливо червона, колір кохання", — каже продавець Марина.

Продавець Марина про вибір квітки одеситами. Фото: Новини.LIVE

Попри загальну стриманість, символіка свята не зникає. Люди все одно приходять за квітами — нехай у меншій кількості, але з тією ж метою: порадувати близьких. Без ажіотажу, без різких стрибків цін, без надлишкових закупівель. Продавці рахують ризики, покупці рахують гроші, але традиція дарувати квіти зберігається.

Раніше ми писали, чому фікус Бенджаміна швидко втрачає форму, але так само легко її відновлює, якщо вчасно поєднати формування крони та живцювання. А також, про те що у лютому герань особливо страждає від нестачі світла й поживних речовин, через що жовтіє та зупиняє ріст. Яке аптечне підживлення здатне миттєво повернути рослині яскравий колір і силу?

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася