День влюбленных 2026 - сколько стоят розы и букеты в Одессе

Мужчина выбирает цветы. Фото: Новини.LIVE

Цветы и в 2026 году остаются одним из главных символов романтических праздников и знаков внимания. В дни, когда принято говорить о чувствах без слов, именно букет становится универсальным языком любви. Розы, тюльпаны, орхидеи — выбор большой, но вместе с ним растет и интерес к ценам. Ведь, как показывает практика, накануне праздников спрос традиционно формирует предложение, и цветочный рынок сразу реагирует на это своими цифрами на ценниках.

За сколько сегодня можно купить букет на Одесском "Привозе", узнавали журналисты Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Стоимость цветов в Одессе

Нынешняя ценовая политика на "Привозе" выглядит достаточно четкой: все зависит от длины стебля. На первый взгляд разница небольшая, но для покупателя даже 20-30 гривен имеют значение. Именно поэтому продавцы сразу озвучивают варианты — от более бюджетных до премиальных.

"За розу ценовая политика будет такая: 60-70 сантиметров — это 80 гривен. Та, которая выше, уже 80 сантиметров — 100 гривен. И самая высокая метровая — это 120 гривен", — рассказывает продавец Марина.

Продавщица Марина о розах. Фото: Новини.LIVE

Для сравнения: в довоенные годы накануне 14 февраля цена могла расти значительно ощутимее именно из-за ажиотажа. Теперь же продавцы признают — закупочная стоимость повысилась, но поднимать розничную цену они не рискуют. Отдельный вопрос — тюльпаны, которые традиционно становятся хитом весенних праздников. Сейчас их еще ожидают в поставке.

"Жду тюльпан, тоже должен подъехать. Он будет в районе 50 гривен. Цена сохранилась с прошлого года, если в закупке он поднялся то мы не можем поднять стоимости, ведь никто его не будет тогда брать", — говорит продавщица.

Разновидности тюльпанов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Для многих покупателей именно тюльпан остается наиболее доступным цветком — особенно если речь идет о небольшом символическом букете.

Букеты в Одессе

Если отдельную розу еще можно назвать бюджетным вариантом, то готовые композиции — это уже другая ценовая категория. В 2026 году стартовая стоимость небольшого букета — от 500 гривен, а верхняя граница может достигать 3000. Перед прилавками собраны разные варианты — от сдержанных композиций из хризантем до объемных наборов из роз, зелени и декоративных элементов. Покупатели долго присматриваются, взвешивают, советуются.

"Букетики идут от 500 до 3000, но все в зависимости от наполнения. Если это 11 роз, то это 1300 и выше, по бюджету каждого. Букетики можно собрать и за 500 — ведь туда может пойти хризантемка, более дешевый цветок", — объясняет пролавчиха Марина.

Собранный букет из разных цветов. Фото: Новини.LIVE

Орхидеи — отдельная категория. Они дороже, но долговечнее, поэтому часто воспринимаются как практичный подарок. Их стоимость — от 700 до 1500 гривен.

"Это тот цветок, который будет стоять месяца три минимум", — добавляет продавщица.

Букет с орхидеей. Фото: Новини.LIVE

Гортензии представлены в меньшем ассортименте — примерно по 350 гривен за цветок. Поэтому на Одесском Привозе есть цветки на любой вкус.

Закупочная цена

На первый взгляд может показаться, что в условиях общего подорожания товаров цветы должны были бы вырасти в цене значительно больше. Однако ситуация на "Привозе" другая. Закупочная цена действительно поднялась, но продавцы сознательно уменьшают наценку.

"Цены не выросли. Роза в закупке выросла. Просто мы не ставим уже такую наценку, потому что спроса на нее мало. Мы ставим ровно ту наценку, которую в обычную неделю", — объясняет Марина.

Желто-красная роза. Фото: Новини.LIVE

То есть праздничный коэффициент, который раньше позволял компенсировать расходы и заработать больше, сейчас фактически исчез. Рынок работает по принципу сдержанности: лучше продать дешевле, чем не продать вообще. Наиболее ощутимые изменения — в объемах. Если раньше накануне праздников продавцы заказывали тысячи цветов, то сегодня считают каждую партию.

"Вот прямо до того, как было до войны — сейчас это процентов 20 от того, что было раньше. Если мы брали до войны тысячи три розы для продажи, то сегодня у меня 900 штук", — признается Марина.

Маленькие розовые розы. Фото: Новини.LIVE

Это означает, что продажи упали примерно в пять раз. Цветочный бизнес больше не работает на массовость — теперь это скорее точечные покупки.

Что выбирают одесситы

Спрос остается традиционным: на День влюбленных — цветок любви, на 8 Марта — более простые варианты. Особенно популярной остается красная роза.

"На 8 марта — это, конечно, тюльпан, а на 14 февраля — это роза. Особенно красная, цвет любви", — говорит продавец Марина.

Продавец Марина о выборе цветка одесситами. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на общую сдержанность, символика праздника не исчезает. Люди все равно приходят за цветами — пусть в меньшем количестве, но с той же целью: порадовать близких. Без ажиотажа, без резких скачков цен, без избыточных закупок. Продавцы считают риски, покупатели считают деньги, но традиция дарить цветы сохраняется.

Ранее мы писали, почему фикус Бенджамина быстро теряет форму, но так же легко ее восстанавливает, если вовремя совместить формирование кроны и черенкование. А также, о том что в феврале герань особенно страдает от недостатка света и питательных веществ, из-за чего желтеет и останавливает рост. Какая аптечная подкормка способна мгновенно вернуть растению яркий цвет и силу?

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася