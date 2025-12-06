Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса День Збройних Сил України — що одесити бажають військовим

День Збройних Сил України — що одесити бажають військовим

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 12:22
Побажання одеситів військовим у День ЗСУ — реакції містян
Військові ЗСУ. Фото: СтратКом ЗСУ/Facebook

Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних Сил — особливу дату, що нагадує про силу й відвагу наших захисників. Це не просто свято в календарі, а день щирої шани та вдячності всім військовим, які щомиті стоять на захисті країни та нашого мирного неба.

У День Збройних сил України кореспонденти Новини.LIVE запитали одеситів, що вони хотіли б сказати захисникам у це важливе свято.

Реклама
Читайте також:

Слова подяки військовим ЗСУ

Одеситка Аліса каже, що кожен день мирного життя — це заслуга військових. Вона пояснює, що українці сьогодні можуть сміятися, ходити на роботу й обіймати близьких лише тому, що хтось на фронті стоїть за них ціною власного спокою.

"Бажаю їм душевного спокою… Хочу, щоб вони знали, що роблять це не дарма. Ми тут живемо, інколи навіть відчуваємо радість. І це тільки завдяки їм", — говорить жінка.

День Збройних Сил України — що одесити бажають військовим - фото 1
Одеситка Аліса. Фото: Новини.LIVE

Побажання перемоги та стійкості

Інша одеситка наголошує, що сьогодні вся країна живе очікуванням перемоги. Тому і побажання нашим воїнам відповідне.

"Тільки перемоги, здоров’я. Щоб тримались. Перемоги", — каже Людмила.

День Збройних Сил України — що одесити бажають військовим - фото 2
Одеситка Людмила. Фото: Новини.LIVE

Одесит Олександр теж упевнений, що зараз головною мрією кожного українця є перемога. Він додає, що нашим захисникам у мороз, в окопах і під обстрілами потрібно бажати не лише сил, а й витримки.

"Тільки перемоги, тільки перемоги. Здоров’я. Щоб трималися. І щоб ми їх розуміли й допомагали до останнього. Зараз складний період на фронтах — потрібна підтримка всіх", — каже він.

День Збройних Сил України — що одесити бажають військовим - фото 3
Одесит Олександр. Фото: Новини.LIVE

Ще одна дівчина зазначила, що інколи найважливіше можна сказати кількома словами. Вона пояснила, що всі інші побажання автоматично вкладаються у слово "перемога".

"Здоров’я… І сили, звичайно. І перемоги", — підсумувала Маріана.

День Збройних Сил України — що одесити бажають військовим - фото 4
Одеситка Маріана. Фото: Новини.LIVE

Повернутися додому

Одеситка Світлана зізнається, що найбільше хвилюється за тих, хто зараз на передовій. Вона говорить, що щодня думає про тих, хто служить, і про їхні сім’ї. За її словами, повернутися додому — це лише половина шляху, адже після війни людям потрібно відновити себе.

"Повернутися додому здоровими, знайти себе після війни… Я дуже за них болію", — бажає Світлана.

День Збройних Сил України — що одесити бажають військовим - фото 5
Одеситка Світлана. Фото: Новини.LIVE

Карина й Олександра кажуть, що особисто нікого на фронті не мають, але щиро переживають за інших — за тих, хто чекає, і за тих, хто воює.

"Хотілося б знати, що вони в безпеці… Дуже шкода тих, хто чекає своїх рідних. Сподіваюся, що з ними все добре", — діляться дівчата.

День Збройних Сил України — що одесити бажають військовим - фото 6
Одеситки Карина та Олександра. Фото: Новини.LIVE

Ще одна одеситка каже, що мріє про день, коли бойові дії припиняться й усі матимуть шанс на відновлення.

"Швидшої перемоги, здоров’я, щастя… Головне — щоб настав мир і щоб усі живі істоти на планеті зцілювалися", — говорить Олена.

День Збройних Сил України — що одесити бажають військовим - фото 7
Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE

"Зберегти життя — це найважливіше..."

Інша жінка наголосила, що сьогодні найцінніше — це людське життя.

"Довгого і щасливого життя. Зберегти своє життя", — сказала Наталя.

День Збройних Сил України — що одесити бажають військовим - фото 8
Одеситка Наталя. Фото: Новини.LIVE

Одесит Павло додав, що кожен військовий заслуговує на міцне здоров’я, сили та успіх у всьому, що допомагає наближати перемогу.

"Перш за все здоров’я, удачі та успіхів у їхніх починаннях та продовженнях", — зазначив Павло.

День Збройних Сил України — що одесити бажають військовим - фото 9
Одесит Павло. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав захисників зі святом. Також ми писали, як українці вітають воїнів ЗСУ з їхнім днем.

Одеса свята ЗСУ армія Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації