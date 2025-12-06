Побажання одеситів військовим у День ЗСУ — реакції містян

Військові ЗСУ. Фото: СтратКом ЗСУ/Facebook

Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних Сил — особливу дату, що нагадує про силу й відвагу наших захисників. Це не просто свято в календарі, а день щирої шани та вдячності всім військовим, які щомиті стоять на захисті країни та нашого мирного неба.

У День Збройних сил України кореспонденти Новини.LIVE запитали одеситів, що вони хотіли б сказати захисникам у це важливе свято.

Слова подяки військовим ЗСУ

Одеситка Аліса каже, що кожен день мирного життя — це заслуга військових. Вона пояснює, що українці сьогодні можуть сміятися, ходити на роботу й обіймати близьких лише тому, що хтось на фронті стоїть за них ціною власного спокою.

"Бажаю їм душевного спокою… Хочу, щоб вони знали, що роблять це не дарма. Ми тут живемо, інколи навіть відчуваємо радість. І це тільки завдяки їм", — говорить жінка.

Одеситка Аліса. Фото: Новини.LIVE

Побажання перемоги та стійкості

Інша одеситка наголошує, що сьогодні вся країна живе очікуванням перемоги. Тому і побажання нашим воїнам відповідне.

"Тільки перемоги, здоров’я. Щоб тримались. Перемоги", — каже Людмила.

Одеситка Людмила. Фото: Новини.LIVE

Одесит Олександр теж упевнений, що зараз головною мрією кожного українця є перемога. Він додає, що нашим захисникам у мороз, в окопах і під обстрілами потрібно бажати не лише сил, а й витримки.

"Тільки перемоги, тільки перемоги. Здоров’я. Щоб трималися. І щоб ми їх розуміли й допомагали до останнього. Зараз складний період на фронтах — потрібна підтримка всіх", — каже він.

Одесит Олександр. Фото: Новини.LIVE

Ще одна дівчина зазначила, що інколи найважливіше можна сказати кількома словами. Вона пояснила, що всі інші побажання автоматично вкладаються у слово "перемога".

"Здоров’я… І сили, звичайно. І перемоги", — підсумувала Маріана.

Одеситка Маріана. Фото: Новини.LIVE

Повернутися додому

Одеситка Світлана зізнається, що найбільше хвилюється за тих, хто зараз на передовій. Вона говорить, що щодня думає про тих, хто служить, і про їхні сім’ї. За її словами, повернутися додому — це лише половина шляху, адже після війни людям потрібно відновити себе.

"Повернутися додому здоровими, знайти себе після війни… Я дуже за них болію", — бажає Світлана.

Одеситка Світлана. Фото: Новини.LIVE

Карина й Олександра кажуть, що особисто нікого на фронті не мають, але щиро переживають за інших — за тих, хто чекає, і за тих, хто воює.

"Хотілося б знати, що вони в безпеці… Дуже шкода тих, хто чекає своїх рідних. Сподіваюся, що з ними все добре", — діляться дівчата.

Одеситки Карина та Олександра. Фото: Новини.LIVE

Ще одна одеситка каже, що мріє про день, коли бойові дії припиняться й усі матимуть шанс на відновлення.

"Швидшої перемоги, здоров’я, щастя… Головне — щоб настав мир і щоб усі живі істоти на планеті зцілювалися", — говорить Олена.

Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE

"Зберегти життя — це найважливіше..."

Інша жінка наголосила, що сьогодні найцінніше — це людське життя.

"Довгого і щасливого життя. Зберегти своє життя", — сказала Наталя.

Одеситка Наталя. Фото: Новини.LIVE

Одесит Павло додав, що кожен військовий заслуговує на міцне здоров’я, сили та успіх у всьому, що допомагає наближати перемогу.

"Перш за все здоров’я, удачі та успіхів у їхніх починаннях та продовженнях", — зазначив Павло.

Одесит Павло. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав захисників зі святом.