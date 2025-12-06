Побажання одеситів військовим у День ЗСУ — реакції містян

День Збройних Сил України — що одесити бажають військовим
Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних Сил — особливу дату, що нагадує про силу й відвагу наших захисників. Це не просто свято в календарі, а день щирої шани та вдячності всім військовим, які щомиті стоять на захисті країни та нашого мирного неба.
У День Збройних сил України кореспонденти Новини.LIVE запитали одеситів, що вони хотіли б сказати захисникам у це важливе свято.
Слова подяки військовим ЗСУ
Одеситка Аліса каже, що кожен день мирного життя — це заслуга військових. Вона пояснює, що українці сьогодні можуть сміятися, ходити на роботу й обіймати близьких лише тому, що хтось на фронті стоїть за них ціною власного спокою.
"Бажаю їм душевного спокою… Хочу, щоб вони знали, що роблять це не дарма. Ми тут живемо, інколи навіть відчуваємо радість. І це тільки завдяки їм", — говорить жінка.
Побажання перемоги та стійкості
Інша одеситка наголошує, що сьогодні вся країна живе очікуванням перемоги. Тому і побажання нашим воїнам відповідне.
"Тільки перемоги, здоров’я. Щоб тримались. Перемоги", — каже Людмила.
Одесит Олександр теж упевнений, що зараз головною мрією кожного українця є перемога. Він додає, що нашим захисникам у мороз, в окопах і під обстрілами потрібно бажати не лише сил, а й витримки.
"Тільки перемоги, тільки перемоги. Здоров’я. Щоб трималися. І щоб ми їх розуміли й допомагали до останнього. Зараз складний період на фронтах — потрібна підтримка всіх", — каже він.
Ще одна дівчина зазначила, що інколи найважливіше можна сказати кількома словами. Вона пояснила, що всі інші побажання автоматично вкладаються у слово "перемога".
"Здоров’я… І сили, звичайно. І перемоги", — підсумувала Маріана.
Повернутися додому
Одеситка Світлана зізнається, що найбільше хвилюється за тих, хто зараз на передовій. Вона говорить, що щодня думає про тих, хто служить, і про їхні сім’ї. За її словами, повернутися додому — це лише половина шляху, адже після війни людям потрібно відновити себе.
"Повернутися додому здоровими, знайти себе після війни… Я дуже за них болію", — бажає Світлана.
Карина й Олександра кажуть, що особисто нікого на фронті не мають, але щиро переживають за інших — за тих, хто чекає, і за тих, хто воює.
"Хотілося б знати, що вони в безпеці… Дуже шкода тих, хто чекає своїх рідних. Сподіваюся, що з ними все добре", — діляться дівчата.
Ще одна одеситка каже, що мріє про день, коли бойові дії припиняться й усі матимуть шанс на відновлення.
"Швидшої перемоги, здоров’я, щастя… Головне — щоб настав мир і щоб усі живі істоти на планеті зцілювалися", — говорить Олена.
"Зберегти життя — це найважливіше..."
Інша жінка наголосила, що сьогодні найцінніше — це людське життя.
"Довгого і щасливого життя. Зберегти своє життя", — сказала Наталя.
Одесит Павло додав, що кожен військовий заслуговує на міцне здоров’я, сили та успіх у всьому, що допомагає наближати перемогу.
"Перш за все здоров’я, удачі та успіхів у їхніх починаннях та продовженнях", — зазначив Павло.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав захисників зі святом. Також ми писали, як українці вітають воїнів ЗСУ з їхнім днем.
Читайте Новини.LIVE!