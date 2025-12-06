Пожелания одесситов военным в День ВСУ - реакции горожан

Военные ВСУ. Фото: СтратКом ВСУ/Facebook

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных Сил — особую дату, напоминающую о силе и отваге наших защитников. Это не просто праздник в календаре, а день искреннего уважения и благодарности всем военным, которые ежесекундно стоят на защите страны и нашего мирного неба.

В День Вооруженных сил Украины корреспонденты Новини.LIVE спросили одесситов, что они хотели бы сказать защитникам в этот важный праздник.

Слова благодарности военным ВСУ

Одесситка Алиса говорит, что каждый день мирной жизни — это заслуга военных. Она объясняет, что украинцы сегодня могут смеяться, ходить на работу и обнимать близких только потому, что кто-то на фронте стоит за них ценой собственного спокойствия.

"Желаю им душевного спокойствия... Хочу, чтобы они знали, что делают это не зря. Мы здесь живем, иногда даже чувствуем радость. И это только благодаря им", — говорит женщина.

Одесситка Алиса. Фото: Новини.LIVE

Пожелание победы и стойкости

Другая одесситка отмечает, что сегодня вся страна живет ожиданием победы. Поэтому и пожелания нашим воинам соответствующее.

"Только победы, здоровья. Чтобы держались. Победы", — говорит Людмила.

Одесситка Людмила. Фото: Новини.LIVE

Одессит Александр тоже уверен, что сейчас главной мечтой каждого украинца является победа. Он добавляет, что нашим защитникам в мороз, в окопах и под обстрелами нужно желать не только сил, но и выдержки.

"Только победы, только победы. Здоровья. Чтобы держались. И чтобы мы их понимали и помогали до последнего. Сейчас сложный период на фронтах — нужна поддержка всех", — говорит он.

Одессит Александр. Фото: Новини.LIVE

Еще одна девушка отметила, что иногда самое важное можно сказать несколькими словами. Она объяснила, что все остальные пожелания автоматически укладываются в слово "победа".

"Здоровья... И силы, конечно. И победы", — подытожила Мариана.

Одесситка Мариана. Фото: Новини.LIVE

Вернуться домой

Одесситка Светлана признается, что больше всего волнуется за тех, кто сейчас на передовой. Она говорит, что каждый день думает о тех, кто служит, и об их семьях. По ее словам, вернуться домой — это лишь половина пути, ведь после войны людям нужно восстановить себя.

"Вернуться домой здоровыми, найти себя после войны... Я очень за них болею", — желает Светлана.

Одесситка Светлана. Фото: Новини.LIVE

Карина и Александра говорят, что лично никого на фронте не имеют, но искренне переживают за других — за тех, кто ждет, и за тех, кто воюет.

"Хотелось бы знать, что они в безопасности... Очень жаль тех, кто ждет своих родных. Надеюсь, что с ними все хорошо", — делятся девушки.

Одесситки Карина и Александра. Фото: Новини.LIVE

Еще одна одесситка говорит, что мечтает о дне, когда боевые действия прекратятся и все будут иметь шанс на восстановление.

"Скорейшей победы, здоровья, счастья... Главное — чтобы наступил мир и чтобы все живые существа на планете исцелялись", — говорит Елена.

Одесситка Елена. Фото: Новини.LIVE

"Сохранить жизнь — это самое важное..."

Другая женщина подчеркнула, что сегодня самое ценное — это человеческая жизнь.

"Долгой и счастливой жизни. Сохранить свою жизнь", — сказала Наталья.

Одесситка Наталья. Фото: Новини.LIVE

Одессит Павел добавил, что каждый военный заслуживает крепкого здоровья, силы и успех во всем, что помогает приближать победу.

"Прежде всего здоровья, удачи и успехов в их начинаниях и продолжениях", — отметил Павел.

Одессит Павел. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил защитников с праздником. Также мы писали, как украинцы поздравляют воинов ВСУ с их днем.