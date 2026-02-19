ЄС вимагає виведення військ РФ з Придністров’я у межах мирної угоди

Вивіска в місті Тирасполі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Євросоюз у рамках майбутньої мирної угоди щодо України планує вимагати від Росії виведення військ із Придністров’я. Такий пункт міститься у дискусійному документі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на видання "Радіо Свобода".

Вивід російських військ з ПМР

За інформацією журналістів видання, у документі під назвою "Основні інтереси Європи у забезпеченні всеосяжного, справедливого та міцного миру та безпеки континенту" йдеться про позицію Брюсселя щодо Росії. У ньому зазначено, що ЄС має намір вимагати від Москви виведення військ з територій Білорусі, Грузії та Вірменії. Також у переліку згадується Придністров’я — невизнаний регіон Молдови. Він фактично перебуває під російським військовим контролем ще з початку 1990-х років.

Зазначимо, що Придністров’я, або так звана ПМР, утворилося після збройного конфлікту 1992 року. Відтоді там залишаються російські військові підрозділи, які Москва називає "миротворцями". Кишинів і міжнародна спільнота розглядають цю присутність як елемент окупації та тиску на Молдову.

Демілітарізація окупованих територій

Окрім цього, ЄС наполягає на репараціях, демілітаризації окупованих територій України, відмові Росії від їхнього визнання та припиненні гібридних атак проти Європи.

Окремий розділ документа стосується внутрішніх змін у Росії. Євросоюз вимагає проведення вільних виборів із міжнародним спостереженням, звільнення політв’язнів, повернення депортованих громадян та скасування закону про "іноземних агентів".

У Брюсселі також підкреслюють, що ЄС має бути безпосереднім учасником переговорного процесу, а не стороннім спостерігачем. Серед ідей — створення посади спеціального представника Євросоюзу зі зв’язків із Росією.

Очікується, що частину цих пропозицій можуть винести на обговорення міністрів закордонних справ країн ЄС 23 лютого.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів із російською делегацією також планують провести у Швейцарії. Він підкреслив, що важливо, аби зустрічі щодо миру відбувалися саме в Європі.

Додамо, що після завершення перемовин у Женеві 18 лютого Зеленський заявив, що нинішній результат поки недостатній, а питання компромісів і можливої зустрічі лідерів ще потребують опрацювання. Водночас речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила про суттєвий прогрес і підтвердила, що новий раунд переговорів буде, але без уточнення дат.