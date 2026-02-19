ЕС хочет включить Приднестровье в условия мирного соглашения с Россией

Вывеска в городе Тирасполе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

ЕС в рамках будущего мирного соглашения по Украине планирует требовать от России вывода войск из Приднестровья и других окупированых територий. Такой пункт указан в дискуссионном документе.

Вывод российских войск из ПМР

По информации журналистов издания, в документе под названием "Основные интересы Европы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и безопасности континента" говорится о позиции Брюсселя в отношении России. В нем указано, что ЕС намерен требовать от Москвы вывода войск с территорий Беларуси, Грузии и Армении. Также в перечне упоминается Приднестровье - непризнанный регион Молдовы. Он фактически находится под российским военным контролем еще с начала 1990-х годов.

Отметим, что Приднестровье, или так называемая ПМР, образовалось после вооруженного конфликта 1992 года. С тех пор там остаются российские военные подразделения, которые Москва называет "миротворцами". Кишинев и международное сообщество рассматривают это присутствие как элемент оккупации и давления на Молдову.

Демилитаризация оккупированных территорий

Кроме этого, ЕС настаивает на репарациях, демилитаризации оккупированных территорий Украины, отказе России от их признания и прекращении гибридных атак против Европы.

Отдельный раздел документа касается внутренних изменений в России. Евросоюз требует проведения свободных выборов с международным наблюдением, освобождения политзаключенных, возвращения депортированных граждан и отмены закона об "иностранных агентах".

В Брюсселе также подчеркивают, что ЕС должен быть непосредственным участником переговорного процесса, а не сторонним наблюдателем. Среди идей — создание должности специального представителя Евросоюза по связям с Россией.

Ожидается, что часть этих предложений могут вынести на обсуждение министров иностранных дел стран ЕС 23 февраля.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров с российской делегацией также планируют провести в Швейцарии. Он подчеркнул, что важно, чтобы встречи по миру происходили именно в Европе.

Добавим, что после завершения переговоров в Женеве 18 февраля Зеленский заявил, что нынешний результат пока недостаточен, а вопрос компромиссов и возможной встречи лидеров еще нуждаются в проработке. В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о существенном прогрессе и подтвердила, что новый раунд переговоров будет, но без уточнения дат.