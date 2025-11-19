Камельчук заявив, що Херсонщини й Запоріжжя можна повернути

Українські воїни під час виконання бойових завдань. Фото ілюстративне: Генштаб

Частина півдня України перебуває під окупацією Росії вже майже чотири роки. Правобережжя вдалося звільнити у 2022 році, однак бої за лівий берег та сусідні регіони тривають. Херсонщину та Запорізьку області можуть повернути під контроль України під час можливих переговорів. Водночас інші території залишаються значно складнішими через ситуацію на фронті та політичні умови.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів нардеп, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук.

Реклама

Читайте також:

Повернення півдня

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що під час можливих переговорів Україна здатна повернути під контроль усю Херсонську та Запорізьку області. За його словами, Росія не має там жодних успіхів за останні три роки, а всі її спроби прорватися через Дніпро — провалюються. Депутат підкреслив, що звільнення Херсона стало важливим фактором, а українські сили продовжують стримувати ворога на південному напрямку. Він зазначив, що питання частин Донецької та Луганської областей буде складнішим, так само як і тема Криму. Камельчук пояснив, що РФ створює ілюзію власної сили, але вже скоро, на його думку, зіткнеться з реальними наслідками виснаження.

Нардеп підкреслив, що Україна продовжує посилювати тиск на російську економіку, зокрема через удари по енергетичних і нафтопереробних об’єктах. Він вважає, що це вплине на здатність Росії підтримувати роботу промисловості та військових ресурсів.

"Вони думали, що всесильні. Але економіка падає не лише через санкції. Вона страждатиме ще більше через удари по електростанціях і нафтопереробних заводах, бо без них система просто не зможе працювати", — наголосив Камельчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, РФ заявила, що не буде брати участі у мирних переговорах у Стамбулі. Також ми писали про те, що ексрадник генерала командуючого армією США в Європі Марк Вояджер висловився про російський наступ в Покровську Донецької області.