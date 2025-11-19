Видео
Деоккупировать юг возможно — какие прогнозы

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 11:59
обновлено: 11:52
Камельчук заявил, что Херсонщину и Запорожье можно вернуть
Украинские воины во время выполнения боевых задач. Фото иллюстративное: Генштаб

Часть юга Украины находится под оккупацией России уже почти четыре года. Правобережье удалось освободить в 2022 году, однако бои за левый берег и соседние регионы продолжаются. Херсонскую и Запорожскую области могут вернуть под контроль Украины во время возможных переговоров. В то же время другие территории остаются значительно сложнее из-за ситуации на фронте и политических условий.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал нардеп, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук.

Читайте также:

Возвращение юга

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что во время возможных переговоров Украина способна вернуть под контроль всю Херсонскую и Запорожскую области. По его словам, Россия не имеет там никаких успехов за последние три года, а все ее попытки прорваться через Днепр — проваливаются. Депутат подчеркнул, что освобождение Херсона стало важным фактором, а украинские силы продолжают сдерживать врага на южном направлении. Он отметил, что вопрос частей Донецкой и Луганской областей будет более сложным, так же как и тема Крыма. Камельчук пояснил, что РФ создает иллюзию собственной силы, но уже скоро, по его мнению, столкнется с реальными последствиями истощения.

Нардеп подчеркнул, что Украина продолжает усиливать давление на российскую экономику, в частности через удары по энергетическим и нефтеперерабатывающим объектам. Он считает, что это повлияет на способность России поддерживать работу промышленности и военных ресурсов.

"Они думали, что всесильны. Но экономика падает не только из-за санкций. Она будет страдать еще больше из-за ударов по электростанциям и нефтеперерабатывающим заводам, потому что без них система просто не сможет работать", — подчеркнул Камельчук.

Напомним, мы сообщали, РФ заявила, что не будет участвовать в мирных переговорах в Стамбуле. Также мы писали о том, что экс-советник генерала командующего армией США в Европе Марк Вояджер высказался о российском наступлении в Покровске Донецкой области.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
