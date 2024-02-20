Що одесити думають про Євромайдан через десять років, наскільки він вплинув на розвиток подій

Революція Гідності на Майдані у лютому 2014. Фото: Володимир Гонтар / УНІАН

Цього дня, 10 років тому, відбулися найкривавіші події в історії незалежної України — розстріл активістів на Майдані незалежності. Відомо, що бійці "Беркуту" отримали наказ відкрити вогонь по людях. Тоді небайдужі громадяни вийшли на акцію на підтримку Євроінтеграції замість вступу до Митного союзу та зближення з Росією.

Про те, чи вдалося досягти справедливості, за яку активісти на Євромайдані боролися 10 років тому, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

Важливо зберігати памʼять

Більшість містян вважає, що памʼятати про ті страшні події, які відбулися на Майдані Незалежності, необхідно кожному. Адже саме тоді стався переломний момент у формуванні України як по-справжньому суверенної держави. Зокрема, Марічка наголошує, що ми змогли зняти з себе кайдани диктатури.

"Я відчуваю, що багато змінилося на краще, і в контексті громадських організацій, і політичному. Ми не живемо в диктаторській країни, у нас є свобода волі. Якби не було Майдану, то ми б були лише де-юре незалежними, а по факту повторили б долю Білорусі", — сказала Марічка.

Марічка рада появі громадських організацій. Фото: Новини.LIVE

Водночас Віра її підтримала та зазначила, що під час Революції Гідності Україна отримала величезний досвід та зрозуміла, хто насправді ворог.

"Якби тоді у нас цього всього не було, зараз би в нас все було по-іншому. Це було необхідно для життєвого досвіду", — додала Віра.

Віра зазначає, що Майдан був корисним для українців. Фото: Новини.LIVE

Ще багато чого треба змінювати

Також одесити зазначають, що Майдан приніс багато корисних змін для нашої країни. Нам вдалося зупинити залежність від "старшого брата", яким вважала себе Росія, та подолати диктатуру Януковича з його "кумівством". Однак на Україну чекає попереду ще багато змін, аби по-справжньому перевтілитися. Насамперед наразі необхідно думати про бійців на фронті, які щоденно віддають життя за цінності, через які розпочалася Революція Гідності.

"Я вважаю, що чогось ми змогли досягти, але як подивишся, що зараз відбувається — нічого не робиться для тих, хто загинув тоді на Майдані і зараз захищають нас. От коли скінчиться корупція і почнуть за наших військових думати, тоді щось зміниться", — наголосила Тетяна.

Тетяна вважає, що зараз необхідно підтримувати військових. Фото: Новини.LIVE

Крім того, у нас досі залишається й проблема корупції, з якою треба боротися. Вона зараз набагато менша, але, на жаль, є.

"Я думаю, що результат є. Ми боролися за те, щоб не було корупції. Це лишилося, але в набагато менших масштабах", — підкреслила Марія.

Марія каже, що необхідно подолати корупцію. Фото: Новини.LIVE

Однак також є одесити, які не бачать змін. Зокрема, Анна вважає, що Україна на усіх цих кривавих подіях лише заробила, ціною життів своїх громадян, для яких за 10 років не відбулося ніяких змін.

"Річ у тому, що ми захотіли грошей, тому всі ці 10 років минули дарма. Та й взагалі з початком незалежності Україна не зробила нічого — вона шукала, де "сісти" зручніше та нічого не робити. Не всі люди тут такі, але 10 або 20 відсотків мало, аби щось змінити", — констатує Анна.

Анна вважає, що нічого не змінилося. Фото: Новини.LIVE

Загалом протягом 18-20 лютого на Майдані Незалежності у Києві кривавим наказом президента-втікача Януковича було вбито 107 людей. Бойові задачі виконував спецпідрозділ "Беркут", значна частина якого понесла покарання за свій злочин. Але "Справа Майдану" й досі триває. І сьогодні, через 10 років, ще не всі винуватці відповіли за скоєне.