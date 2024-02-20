Что одесситы думают о Евромайдане спустя десять лет, насколько он повлиял на развитие событий

Революция Достоинства на Майдане в феврале 2014 года. Фото: Владимир Гонтарь / УНИАН

В этот день, 10 лет назад, произошли самые кровавые события в истории независимой Украины — расстрел активистов на Майдане Независимости. Известно, что бойцы "Беркута" получили приказ открыть огонь по людям. Тогда неравнодушные граждане вышли на акцию в поддержку Евроинтеграции вместо вступления в Таможенный союз и сближения с Россией.

О том, удалось ли достичь справедливости, за которую активисты на Евромайдане боролись 10 лет назад, журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

Важно хранить память

Большинство горожан считает, что помнить о тех страшных событиях, которые произошли на Майдане Независимости, необходимо каждому. Ведь именно тогда произошел переломный момент в формировании Украины как по-настоящему суверенного государства. В частности, Маричка отмечает, что мы смогли снять с себя цепи диктатуры.

"Я чувствую, что многое изменилось к лучшему, и в контексте общественных организаций, и политическом. Мы не живем в диктаторской стране, у нас есть свобода воли. Если бы не было Майдана, то мы были бы только де-юре независимыми, а по факту повторили бы судьбу Беларуси", — сказала Маричка.

Маричка рада появлению общественных организаций. Фото: Новини.LIVE

В то же время Вера ее поддержала и отметила, что во время Революции Достоинства Украина получила огромный опыт и поняла, кто действительно враг.

"Если бы тогда у нас этого всего не было, сейчас бы у нас все было по-другому. Это было необходимо для жизненного опыта", — добавила Вера.

Вера отмечает, что Майдан был полезен украинцам. Фото: Новини.LIVE

Еще многое нужно менять

Также одесситы отмечают, что Майдан принес много полезных перемен нашей стране. Нам удалось остановить зависимость от старшего брата, которым считала себя Россия, и преодолеть диктатуру Януковича с его кумовством. Однако Украину ждет впереди еще много изменений, чтобы по-настоящему перевоплотиться. Прежде всего необходимо думать о бойцах на фронте, которые ежедневно отдают жизнь за ценности, ради которых началась Революция Достоинства.

"Я считаю, что чего-то мы смогли достичь, но как посмотришь, что сейчас происходит — ничего не делается для погибших тогда на Майдане и сейчас защищающих нас. Вот когда кончится коррупция и начнут за наших военных думать, тогда что-то изменится", — подчеркнула Татьяна.

Татьяна считает, что сейчас нужно поддерживать военных. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, у нас до сих пор остается и проблема коррупции, с которой нужно бороться. Она сейчас намного меньше, но, к сожалению, есть.

"Я думаю, что результат есть. Мы боролись за то, чтобы не было коррупции. Это осталось, но в гораздо меньших масштабах", — подчеркнула Мария.

Мария говорит, что нужно преодолеть коррупцию. Фото: Новини.LIVE

Однако есть одесситы, которые не видят изменений. В частности, Анна считает, что Украина на всех этих кровавых событиях только заработала ценой жизней своих граждан, для которых за 10 лет не произошло никаких изменений.

"Дело в том, что мы захотели денег, поэтому все эти 10 лет прошли даром. Да и вообще с началом независимости Украина не сделала ничего — она искала, где "сесть" удобнее и ничего не делать. Не все люди здесь такие, но 10 или 20 процентов мало, чтобы что-то изменить", — констатирует Анна.

Анна считает, что ничего не изменилось. Фото: Новини.LIVE

Всего в течение 18-20 февраля на Майдане Независимости в Киеве кровавым приказом президента-беглеца Януковича было убито 107 человек. Боевые задачи выполняло спецподразделение "Беркут", значительная часть которого понесла наказание за свое преступление. Но "Дело Майдана" до сих пор продолжается. И сегодня, спустя 10 лет, еще не все виновники ответили за содеянное.