Затори на трасі Одеса-Рені: ситуація на кордоні зранку 2 листопада

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Зранку 2 листопада на трасі Одеса-Рені утворилися масштабні затори у напрямку південних кордонів. Водії, що прямують до Молдови та Румунії, стикаються з тривалими затримками через перевірку документів та високу інтенсивність руху.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Паланки та Старокозачого

За даними сервісу, основні затори утворилися перед КПП у Паланці, розташованому в Нижньодністровському національному парку. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що свідчить про серйозне уповільнення руху.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Схожа ситуація спостерігається на КПП "Старокозаче — Тудора", де рух також значно уповільнено. На карті цей напрямок позначено помаранчевим кольором.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки та Рені

На міжнародній трасі М-15 поблизу Татарбунарів та Ізмаїла також фіксуються затори. На КПП "Орлівка" велика черга на виїзд в Румунію.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає, але на в'їзді утворився затор, позначений червоним кольором на мапі. Водіям, які планують перетинати кордон, радять врахувати можливі затримки й виїжджати заздалегідь, щоб уникнути заторів на шляху.

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