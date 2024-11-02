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Десятки машин в очереди — пробки на трассе Одесса-Рени

2 ноября 2024 09:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени: ситуация на границе утром 2 ноября
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Утром 2 ноября на трассе Одесса-Рени образовались масштабные пробки в направлении южных границ. Водители, направляющиеся в Молдову и Румынию, сталкиваются с длительными задержками из-за проверки документов и высокой интенсивности движения.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Паланку и Старокозачье

По данным сервиса, основные пробки образовались перед КПП в Паланке, расположенном в Нижнеднестровском национальном парке. Этот участок отмечен красным цветом на карте, что свидетельствует о серьезном замедлении движения.

Затор в Паланку
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Похожая ситуация наблюдается на КПП "Старокозачье — Тудора", где движение также значительно замедлено. На карте это направление обозначено оранжевым цветом.

Затор к Староказачьему
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку и Рени

На международной трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила также фиксируются пробки. На КПП Орловка большая очередь на выезд в Румынию.

Затор в Рени
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но на въезде образовалась пробка, обозначенная красным цветом на карте. Водителям, которые планируют пересекать границу, советуют учесть возможные задержки и выезжать заранее, чтобы избежать пробок на пути.

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