Дикі гуси зимують у "Тузлівських лиманах" через війну

Дикі гуси в небі на лиманами. Фото: Іван Русєв

Національний природний парк "Тузлівські лимани" приймає диких гусей, які залишають окуповані території через небезпеку. Наразі кількість птахів на Одещині зросла до майже 40 тисяч, серед яких є рідкісні червоноволі казарки. Гуси шукають безпечні місця якомога далі від полювань і шуму війни.

Про це повідомив науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.

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Допис Івана Русєва. Фото: скриншот

Дикі гуси на Одещині

Він каже, що цієї зими над лиманами помітно збільшилася кількість диких гусей, які прилетіли з окупованих територій. Основні місця їхньої ночівлі — лимани Алібей, Хаджидер, Солоний, Джантшейський та Малий Сасик.

"Гуси дуже чутливі до шуму. На окупованих територіях Херсонщини та Криму полювання не обмежене, тому вони залишають ці регіони і прилітають до нас у пошуках безпеки. На щастя, в Україні полювання на гусей заборонене вже третій рік, що дозволяє їм почуватися спокійніше", — пояснив Русєв.

Дрони теж лякають

За словами еколога, гуси також реагують на проліт безпілотників, зокрема дронів ЗСУ, які патрулюють узбережжя.

"Коли птахи чують постріли чи бачать безпілотники, вони змінюють місця дислокації на певний час", — додав він.

Значна частина гусей вдень харчується на полях із ріпаком та озиминою, а на ніч повертається до лиманів. Русєв зазначає, що збільшення їхньої чисельності в "Тузлівських лиманах" — це відповідь природи на загрози війни.

"Ми повинні забезпечити їм максимальну охорону, адже ці птахи — символ нашої дикої природи і свідки трагічних подій", — підсумував еколог.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники атакували Україну 61 ударним безпілотником типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. Також ми писали, що західні партнери передадуть Україні 19 систем ППО.