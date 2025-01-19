Дикие гуси зимуют в "Тузловских лиманах" из-за войны

Дикие гуси в небе на лиманах. Фото: Иван Русев

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" принимает диких гусей, которые покидают оккупированные территории из-за опасности. Сейчас количество птиц в Одесской области возросло до почти 40 тысяч, среди которых есть редкие краснозобые казарки. Гуси ищут безопасные места подальше от охоты и шума войны.

Об этом сообщил научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

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Приложение Ивана Русева. Фото: скриншот

Дикие гуси в Одесской области

Он говорит, что этой зимой над лиманами заметно увеличилось количество диких гусей, которые прилетели с оккупированных территорий. Основные места их ночевки — лиманы Алибей, Хаджидер, Соленый, Джантшейский и Малый Сасык.

"Гуси очень чувствительны к шуму. На оккупированных территориях Херсонщины и Крыма охота не ограничена, поэтому они покидают эти регионы и прилетают к нам в поисках безопасности. К счастью, в Украине охота на гусей запрещена уже третий год, что позволяет им чувствовать себя спокойнее", — пояснил Русев.

Дроны тоже пугают

По словам эколога, гуси также реагируют на пролет беспилотников, в частности дронов ВСУ, которые патрулируют побережье.

"Когда птицы слышат выстрелы или видят беспилотники, они меняют места дислокации на определенное время", — добавил он.

Значительная часть гусей днем питается на полях с рапсом и озимыми, а на ночь возвращается в лиманы. Русев отмечает, что увеличение их численности в "Тузловских лиманах" — это ответ природы на угрозы войны.

"Мы должны обеспечить им максимальную охрану, ведь эти птицы — символ нашей дикой природы и свидетели трагических событий", — подытожил эколог.

Напомним, этой ночью, российские захватчики атаковали Украину 61 ударным беспилотником типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов. Также мы писали, что западные партнеры передадут Украине 19 систем ПВО.