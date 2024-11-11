Військова бухгалтерка звинуватила командування у корупції — вона боїться за життя

Українські військові. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Бухгалтерка однієї з військових частин стверджує, що відмовилася підписувати сумнівний опис з інвентаризації. Тепер вона боїться за своє життя. Командування ситуацію поки не коментувало.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

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Що відомо

На ролику жінка представляється бухгалтеркою військової частини Наталією Лукіною. Вона стверджує, що у вересні відмовилася підписувати опис з інвентаризації, в якому виявився "мінус" в 11 млн грн. Крім того, за словами авторки відео, всім бухгалтерам частини, крім неї, нарахували 30 тис. грн премії.

"Останні місяці на мене чиниться тиск, у зв'язку з тим, що я зверталася з заявами до ДБР, на дії мого прямого командира, головного бухгалтера військової частини", — говорить Наталія Лукіна.

Боїться за життя

Жінка стверджує, що боїться за себе та рідних, адже командування буцімто погрожує їй. За її словами, тиск на неї чинився навіть у день, коли стало відомо про загибель на фронті брата її чоловіка.

"Я боюсь, що мене або вб'ють, або вбивство буде видано за самогубство, чого я ніколи не зроблю", — заявила Наталія Лукіна.

Зазначимо, що офіційні структури поки не коментували заяви жінки.

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