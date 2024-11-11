Военная бухгалтер обвинила командование в коррупции — она боится за жизнь

Украинские военные. Фото: иллюстративный/Новини.LIVE

Бухгалтер одной из воинских частей утверждает, что отказалась подписывать сомнительную опись инвентаризации. Теперь она опасается за свою жизнь. Командование ситуацию пока не комментировало.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

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Что известно

На ролике женщина представляется бухгалтером воинской части Натальей Лукиной. Она утверждает, что в сентябре отказалась подписывать описание по инвентаризации, в котором оказался "минус" в 11 млн. грн. Кроме того, по словам автора видео, всем бухгалтерам части, кроме нее, насчитали 30 тыс. грн премии.

"Последние месяцы на меня оказывается давление, в связи с тем, что я обращалась с заявлениями в ДБР, на действия моего прямого командира, главного бухгалтера воинской части", — говорит Наталья Лукина.

Боится за жизнь

Женщина утверждает, что боится за себя и родных, ведь командование угрожает ей. По ее словам, давление на нее оказывалось даже в день, когда стало известно о гибели на фронте брата ее мужа.

"Я боюсь, что меня либо убьют, либо убийство будет выдано за самоубийство, чего я никогда не совершу", — заявила Наталья Лукина.

Отметим, что официальные структуры пока не комментировали заявления женщины.

Напомним, в Киеве раскрыли коррупционную схему должностного лица ТЦК. Также мы сообщали, сколько приговоров по коррупционным делам было вынесено во время полномасштабной войны.