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Дыра в 11 млн — военная обвинила командование в коррупции

11 ноября 2024 11:34
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Военная бухгалтер обвинила командование в коррупции — она боится за жизнь
Украинские военные. Фото: иллюстративный/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Бухгалтер одной из воинских частей утверждает, что отказалась подписывать сомнительную опись инвентаризации. Теперь она опасается за свою жизнь. Командование ситуацию пока не комментировало.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

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Что известно

На ролике женщина представляется бухгалтером воинской части Натальей Лукиной. Она утверждает, что в сентябре отказалась подписывать описание по инвентаризации, в котором оказался "минус" в 11 млн. грн. Кроме того, по словам автора видео, всем бухгалтерам части, кроме нее, насчитали 30 тыс. грн премии.

"Последние месяцы на меня оказывается давление, в связи с тем, что я обращалась с заявлениями в ДБР, на действия моего прямого командира, главного бухгалтера воинской части", — говорит Наталья Лукина.

Боится за жизнь

Женщина утверждает, что боится за себя и родных, ведь командование угрожает ей. По ее словам, давление на нее оказывалось даже в день, когда стало известно о гибели на фронте брата ее мужа.

"Я боюсь, что меня либо убьют, либо убийство будет выдано за самоубийство, чего я никогда не совершу", — заявила Наталья Лукина.

Отметим, что официальные структуры пока не комментировали заявления женщины.

Напомним, в Киеве раскрыли коррупционную схему должностного лица ТЦК. Также мы сообщали, сколько приговоров по коррупционным делам было вынесено во время полномасштабной войны.

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