Діставайте повербанки: на Одещині графіки відключення світла

Генератор на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Сьогодні, 1 липня, в Одесі та області діятимуть графіки відключення світла. Обмеження ввели через сильну спеку. Мешканців закликають ощадливо коритсуватися електроприборами.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот Укренерго

Відключення світла на Одещині

Для побутових споживачів діятимуть погодинні відключення електроенергії у визначені години. Водночас енергетики зазначають, що обсяг обмежень може змінюватися залежно від навантаження на енергосистему.

У цей самий період обмеження потужності застосовуватимуть і для промисловості та бізнесу. Такі заходи покликані зберегти стабільну роботу об'єднаної енергосистеми.

В Укренерго пояснили, що необхідність обмежень пов'язана зі зростанням споживання електроенергії. Через спеку українці активніше користуються кондиціонерами, вентиляторами та іншими електроприладами, що створює додаткове навантаження.

Мешканців Одещини закликають економно використовувати електроенергію, особливо у години найбільшого споживання. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та сприятиме її стабільній роботі.

Енергетики також наголошують, що ситуація може змінюватися протягом дня. У разі отримання нових розпоряджень графіки відключень можуть скоригувати або запровадити аварійні обмеження. Тому жителів просять перевіряти актуальну інформацію на сайті оператора ДТЕК.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Погода на Одещині

Зазначимо, що сьогодні, 1 липня в Одеській області очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +20…+25 °C, удень — +30…+35 °C. На автошляхах області збережеться добра видимість. В Одесі синоптики також прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +23…+25 °C, а вдень — +30…+32 °C. Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с. Морська вода прогріється до +21…+22 °C.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні тарифи на більшість комунальних послуг залишиться без змін. Проте за деякі послуги містянам доведеться платити значно більше. Зокрема місті запроваджують літні правила для автовласників біля моря, а перевізники вже поставили нові ціни на проїзд.

Також Новини.LIVE писали, що на початку літа оренда житла в Одесі помітно подорожчала. За рік найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири, а вартість залежить і від району, і від типу житла. Будинки, як і раніше, залишаються найдорожчим варіантом для орендарів.