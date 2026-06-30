Погода в Одесі 1 липня: спека до +35 і пожежна небезпека

Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині 1 липня збережеться спекотна погода, а місцями можливі короткочасні дощі та грози. Водночас по всій області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через суху та спекотну погоду навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу. В Одесі температура повітря перевищить +30 °C, а море стане теплішим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в області

У середу, 1 липня, в Одеській області очікується мінлива хмарність. Уночі істотних опадів не прогнозують, а вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +20…+25 °C, удень — +30…+35 °C. На автошляхах області збережеться добра видимість.

Якою буде погода в Одесі

В Одесі синоптики також прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +23…+25 °C, а вдень — +30…+32 °C. Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с. Морська вода прогріється до +21…+22 °C.

Високий ризик пожеж

1 липня по всій території Одеської області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Відповідно до прогнозу, найвищий клас небезпеки охопить усі райони області, зокрема Одесу, Чорноморськ, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Болград, Роздільну, Любашівку, Сарату, Сербку, Затишшя та Вилкове.

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Синоптики попереджають, що спекотна та суха погода сприятиме швидкому виникненню і поширенню пожеж в екосистемах. Жителів області закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність та не залишати відкритий вогонь без нагляду.

Як повідомляли Новини.LIVE, на початку літа оренда житла в Одесі помітно подорожчала. За рік найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири, а вартість залежить і від району, і від типу житла. Будинки, як і раніше, залишаються найдорожчим варіантом для орендарів.

Також Новини.LIVE писали, що за червень на узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани" на Одещині виявили 55 загиблих дельфінів. Крім того, біля Одеси виявляли контужених тварин.