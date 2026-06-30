Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Жара не спадает: море в Одессе прогреется 22 градусов

Жара не спадает: море в Одессе прогреется 22 градусов

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 18:36
Погода в Одессе 1 июля: жара до +35 и пожарная опасность
Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области 1 июля сохранится жаркая погода, а местами возможны кратковременные дожди и грозы. При этом по всей области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за сухой и жаркой погоды даже небольшое возгорание может быстро перерасти в масштабный пожар. В Одессе температура воздуха превысит +30 °C, а море станет теплее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в области

В среду, 1 июля, в Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +20…+25 °C, днем — +30…+35 °C. На автодорогах области сохранится хорошая видимость.

Какая будет погода в Одессе

В Одессе синоптики также прогнозируют переменную облачность без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит +23…+25 °C, а днём — +30…+32 °C. Ветер будет северо-восточный, 5–10 м/с. Морская вода прогреется до +21…+22 °C.

Высокий риск пожаров

1 июля на всей территории Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Согласно прогнозу, наивысший класс опасности охватит все районы области, в частности Одессу, Черноморск, Белгород-Днестровский, Измаил, Болград, Раздельную, Любашевку, Сарату, Сербку, Затишье и Вилково.

Читайте также:

Синоптики предупреждают, что жаркая и сухая погода будет способствовать быстрому возникновению и распространению пожаров в экосистемах. Жителей области призывают не разжигать костры, не сжигать сухую растительность и не оставлять открытый огонь без присмотра.

Как сообщали Новини.LIVE, в начале лета аренда жилья в Одессе заметно подорожала. За год больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры, а стоимость зависит и от района, и от типа жилья. Дома, как и раньше, остаются самым дорогим вариантом для арендаторов.

Также Новини.LIVE писали, что в июне на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области обнаружили 55 погибших дельфинов. Кроме того, в окрестностях Одессы обнаруживали контуженных животных.

погода Одесса прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации