Море тримає тепло в Одесі: температура води сьогодні

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Морська вода біля узбережжя Одеси сьогодні, 7 червня, залишається теплою в межах +17...+18 °C. Такі показники збережуться і найближчими днями, хоча синоптики прогнозують дощі, грози та зниження денної температури повітря.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Допис Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Фото: скриншот з facebook

Погода в Одесі на 7 червня

В Одесі сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці та вдень пройде помірний дощ, удень можлива гроза. Температура повітря вночі становитиме +16...+18 °C, вдень — +20...+22 °C.

Прогноз погоди в Одеській області на 7 червня

На Одещині також прогнозують дощі та грози. Місцями опади можуть бути значними, а під час грози можливі шквали вітру швидкістю 15-20 м/с. Температура повітря по області вранці коливатиметься від +14 °C до +19 °C, вдень — +20...+25 °C.

Штормове попередження

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. Попередження пов'язане з грозами, які очікуються вдень 7 червня в Одесі та окремих районах області.

Читайте також:

Попередження про шторм. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За прогнозом метеорологів, на початку нового тижня температура повітря та морської води істотно не зміниться. Узбережжя й надалі залишатиметься комфортним для відпочинку, хоча погода буде нестійкою.

Температура на Одещині у найближчі дні. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Раніше Новини.LIVE писали, що аквапарки Одещини та Миколаївщини вже оголосили нові тарифи та спеціальні пропозиції для відвідувачів. Цього літа гостям пропонують десятки гірок, хвильові басейни, дитячі містечка та VIP-зони для відпочинку. Найвигідніші пропозиції діють на початку сезону, а в деяких закладах можна придбати сезонні або місячні абонементи.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі перед початком пляжного сезону водолази почали обстежувати морське дно та прибирати небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Так, рятувальники днями з води дістали уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматуру, скло та інше сміття.

Окрім цього, одесити та відпочиваючі розповіли журналістам Новини.LIVE, що попри чисельні забруднення, вважають воду у морі безпечною за умови контролю з боку відповідних служб.