Підготовка до пляжного сезону в Одесі: з моря дістали уламки БпЛА

Перед початком пляжного сезону в Одесі водолази обстежують морське дно та прибирають небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Серед знайденого сьогодні: уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматура, скло та інше сміття.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли представники міських служб та водолази, які зараз перевіряють пляжі перед відкриттям сезону.

Підготовка пляжів до сезону

За словами начальника відділу інженерного захисту території та розвитку узбережжя Одеської міськради Ярослава Богаченка, цього року для відкриття пляжів діють окремі вимоги безпеки, погоджені з військовими. Однією з головних умов залишається водолазне обстеження дна моря.

"Основні вимоги — це обладнання рятувально-спостережних постів, які повинні бути обладнані відповідно до норм чинного законодавства. Також повинно бути проведене водолазне обстеження", — пояснив Богаченко.

Окрему увагу цього року приділяють укриттю та інклюзивності пляжів. За словами посадовця, вздовж узбережжя від Ланжерона до 16 станції Великого Фонтану планують встановити ще вісім мобільних укриттів. Таким чином, загальна кількість укриттів біля моря має зрости до 19.

Також орендарі та місто облаштовують пандуси, поручні та підйомники для людей з інвалідністю. Минулого року в Одесі офіційно відкрили 34 пляжні ділянки — 31 орендовану та три муніципальні. Цього сезону кількість муніципальних пляжів планують збільшити до шести. Втім, остаточні перевірки ще тривають.

Обстеження дна моря

Тим часом водолази вже щодня дістають із моря десятки небезпечних предметів. Керівник водолазних робіт рятувально-водолазної служби Одеси, Ігор Чанський, каже, що зараз у морі знаходять не лише звичайне сміття, а й уламки дронів.

"Появилися навіть уламки "Шахедів", уламки БпЛА. Вони дуже небезпечні та становлять загрозу для відпочивальників", — розповів водолаз.

За його словами, люди часто навіть не здогадуються, наскільки небезпечними можуть бути предмети під водою. Через хвилі та пісок метал і уламки ховаються на дні, а гостра арматура чи скло може серйозно травмувати людину.

"Людина наступає — колота, різана рана. А потім ще й зараження. Такого зараз дуже багато", — каже Чанський.

Під час обстеження водолази вже знайшли уламки дронів, пропелери, частини двигунів, елементи електроніки та навіть гільзи. Лише на комунальних пляжах фахівці вже перевірили понад 60 тисяч квадратних метрів дна. Попереду — обстеження орендованих ділянок, а це ще близько 400-450 тисяч квадратних метрів. Причому перевірки проводять не один раз, а протягом всього сезону.

Проєкт з собаками-рятувальниками

Окремо цього року в Одесі планують запустити новий проєкт із собаками-рятувальниками. Кінологиня Анастасія Фалюта розповіла, що службові собаки можуть допомагати рятувальникам під час надзвичайних ситуацій на воді.

"Собака може допливти, взяти матрац і просто дотягнути його до берега. Це економить час рятувальникам", — пояснила вона.

За її словами, такі практики давно працюють у європейських країнах, а тепер їх хочуть використовувати й на одеських пляжах.

Стан моря в Одесі

Додамо, що ситуація у Чорному морі біля Одеси залишається складною через екологічні наслідки війни та мінну небезпеку. Новини.LIVE інформували, що на узбережжі Одеси після російської атаки на портову інфраструктуру знову зафіксували забруднення моря. На кількох пляжах виявили плями, ймовірно, соняшникової олії. Речовина потрапила до Чорного моря після російської атаки на портову інфраструктуру у Чорноморську 26 квітня, коли був пошкоджений резервуар.

Раніше після удару по порту у морі вже фіксували великі маслянисті плями біля узбережжя Одещини. Екологи попереджали, що забруднення може шкодити морським організмам, птахам та прибережній екосистемі Чорного моря.

Попри це, одесити й туристи планують відпочивати на морі цього року. Як повідомляли журналісти Новини.LIVE, люди вважають воду безпечною за умови контролю з боку відповідних служб. Водночас відпочивальники наголошують, що на узбережжі має бути більше укриттів.

Також Новини.LIVE писали, що на узбережжі Чорного моря в межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" знайшли рештки загиблого дельфіна-азовки. Це перша загибла азовка, яку цього року виявили на території нацпарку.