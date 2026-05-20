Відпочинок в Одесі: наскільки уже прогрілась вода у морі

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Море в Одесі продовжує поступово теплішати. Станом на 20 травня температура води вже сягнула +16 °C, хоча сама погода сьогодні у місті буде нестійкою: з дощами, грозами та сильним вітром.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Попередження про шторм. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Одесі 20 травня

У середу Одесу накриє мінлива хмарність. Вдень у місті очікують короткочасний дощ та грози. Температура повітря вранці становитиме +14…+16 °C, а вдень повітря прогріється до +21…+23 °C. Вітер буде північним, 7-12 м/с. Під час грози його пориви можуть посилюватися до 15-17 м/с.

Попри дощі і шторм, море біля Одеси залишиться спокійним, без небезпечного хвилювання.

Погода в Одеській області 20 травня

По області погода буде трохи теплішою. Вранці прогнозують +11…+16 °C, а вдень — +21...+26 °C. Місцями також очікують короткочасні дощі та грози.

Читайте також:

Через погіршення погоди синоптики оголосили І рівень небезпечності. Попередження стосується як Одеси, так і області.

Окремо фахівці звертають увагу на пожежну небезпеку. На півдні Одещини через суху погоду та вітер зберігається висока ймовірність швидкого поширення вогню в екосистемах.

Стан моря в Одесі

Додамо, що ситуація у Чорному морі біля Одеси залишається складною через екологічні наслідки війни та мінну небезпеку. Наприкінці квітня біля узбережжя Чорноморська виявили близько 35 квадратних кілометрів олійного забруднення після атаки РФ на портову інфраструктуру. Науковці пояснювали, що речовина не є токсичною, однак шкодить морським організмам і птахам та змінює властивості води.

Попри це, одесити й туристи планують відпочивати на морі у сезоні 2026 року. Як раніше повідомляли журналісти Новини.LIVE, люди вважають воду безпечною за умови контролю з боку відповідних служб. Водночас відпочивальники наголошують, що на узбережжі має бути більше укриттів.

Також Новини.LIVE писали, що курортна Затока уже готується до літнього сезону. Власники баз відпочинку відкривають бронювання, готують території та запускають басейни перед приїздом туристів.