Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відпочинок в Одесі: наскільки уже прогрілась вода у морі

Відпочинок в Одесі: наскільки уже прогрілась вода у морі

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 06:25
Відпочинок в Одесі: наскільки уже прогрілась вода у морі
Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Море в Одесі продовжує поступово теплішати. Станом на 20 травня температура води вже сягнула +16 °C, хоча сама погода сьогодні у місті буде нестійкою: з дощами, грозами та сильним вітром.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Відпочинок в Одесі: наскільки уже прогрілась вода у морі - фото 1
Попередження про шторм. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Одесі 20 травня

У середу Одесу накриє мінлива хмарність. Вдень у місті очікують короткочасний дощ та грози. Температура повітря вранці становитиме +14…+16 °C, а вдень повітря прогріється до +21…+23 °C. Вітер буде північним, 7-12 м/с. Під час грози його пориви можуть посилюватися до 15-17 м/с.

Попри дощі і шторм, море біля Одеси залишиться спокійним, без небезпечного хвилювання.

Погода в Одеській області 20 травня

По області погода буде трохи теплішою. Вранці прогнозують +11…+16 °C, а вдень — +21...+26 °C. Місцями також очікують короткочасні дощі та грози.

Читайте також:

Через погіршення погоди синоптики оголосили І рівень небезпечності. Попередження стосується як Одеси, так і області.

Окремо фахівці звертають увагу на пожежну небезпеку. На півдні Одещини через суху погоду та вітер зберігається висока ймовірність швидкого поширення вогню в екосистемах.

Стан моря в Одесі

Додамо, що ситуація у Чорному морі біля Одеси залишається складною через екологічні наслідки війни та мінну небезпеку. Наприкінці квітня біля узбережжя Чорноморська виявили близько 35 квадратних кілометрів олійного забруднення після атаки РФ на портову інфраструктуру. Науковці пояснювали, що речовина не є токсичною, однак шкодить морським організмам і птахам та змінює властивості води.

Попри це, одесити й туристи планують відпочивати на морі у сезоні 2026 року. Як раніше повідомляли журналісти Новини.LIVE, люди вважають воду безпечною за умови контролю з боку відповідних служб. Водночас відпочивальники наголошують, що на узбережжі має бути більше укриттів.

Також Новини.LIVE писали, що курортна Затока уже готується до літнього сезону. Власники баз відпочинку відкривають бронювання, готують території та запускають басейни перед приїздом туристів.

погода Чорне море Новини Одеси температура повітря
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації