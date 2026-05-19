Море в Одесі поступово прогрівається: температура води сьогодні

Дитина купається у морі.

Біля узбережжя Одеси морська вода продовжує поступово прогріватися. Станом на сьогодні, 19 травня, температура моря становить +14…+15 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 19 травня

Синоптики також зазначають, що хвилювання моря сьогодні залишатиметься легким, а рівень води вздовж узбережжя — безпечним.

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів.

Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями під час грози — шквал 15-18 м/с.

Температура вранц +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди по Одещині

За прогнозом синоптиків, 19 травня вздовж узбережжя Одещини очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами.

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів.

Вдень короткочасний дощ, гроза.

Температура вранці +13...+15 °C, вдень +21...23 °C.

Вітер буде північно-західним, 6-11 м/с. Під час грози місцями можливі шквали до 15-18 м/с. Через це в області оголосили І рівень небезпеки.

Попередження про шторм. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Окремо в області попередили про підвищену пожежну небезпеку. На півдні Одещини через суху погоду та вітер зберігатиметься висока ймовірність виникнення пожеж в екосистемах.



Який стан моря в Одесі

Зазначимо, що ситуація в Чорному морі біля Одеси залишається складною через екологічні наслідки війни та постійну мінну небезпеку. Після російських ударів по портовій інфраструктурі в акваторії регулярно фіксують забруднення, а екологи говорять про серйозний тиск на всю морську екосистему. Наприкінці квітня біля узбережжя Чорноморська виявили близько 35 квадратних кілометрів олійного забруднення після атаки РФ на портову інфраструктуру. За словами науковців, речовина не є токсичною, однак змінює властивості морської води та шкодить птахам і морським організмам.

Раніше журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів та відпочиваючих, чи не бояться купатися в морі цього року. Загалом, попри забруднення, одесити та гості міста планують цього року купатися в морі та відпочивати на пляжах. Люди впевнені, що вода безпечна, тим більше її перевірятимуть відповідні служби. Єдине, чого б хотілося людям, — якнайбільше укриттів на узбережжі.

