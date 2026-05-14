Курортний сезон на Одещині: ціни на відпочинок у Затоці

Бази відпочинку у Затоці.

Курортна Затока вже чекає на перших відпочивальників у сезоні 2026 року. Власники баз активно готують територію, наповнюють басейни та відкривають бронювання на червень. Цього року вибір житла вражає: від затишних куточків у парковій зоні до номерів, де море починається прямо за порогом.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Бази біля моря

У курортній зоні Затоки готують до відкриття базу відпочинку, яка розташована прямо біля моря та має вихід на пляж через окрему хвіртку. На території є триповерховий корпус із балконами та кондиціонерами. Двір облаштований зеленими насадженнями, лавками та альтанками. Біля пляжу облаштовані басейн і дитячий майданчик. З номерів відкривається вид на Чорне море та широкий піщаний пляж.

Ціни на проживання

Вартість відпочинку на червень 2026 року становить:

двомісний номер — 500 грн з людини

тримісний номер — 400 грн

чотиримісний номер — 350 грн

Організатори закликають бронювати заздалегідь, поки є вільні місця.

Бази з басейнами

Окрім великих баз, у Затоці активно працюють приватні готелі на кшталт White Pearl чи Sun Club. У Лиманському районі вже повністю оновили інформацію про роботу магазинів, закладів харчування та точок фастфуду.

Окремо виділяють бази відпочинку з басейнами, які розташовані не на першій лінії. На початок сезону ціни стартують мінімум в 500 гривень на добу з людини. Серед них — "Каролінка 2", "Янтар", "Троянда" та "Медик". Деякі з них знаходяться зовсім близько до моря — за кілька десятків кроків. Особливо відзначають базу "Медик" із тихою територією, великою кількістю дерев і зоною для сімейного відпочинку.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі триває підготовка до оздоровчого сезону 2026. На узбережжі планують встановити ще вісім мобільних укриттів, а кількість сховищ біля моря збільшиться до 19. Також у місті готують рятувальні пости, перевіряють системи оповіщення та облаштовують інклюзивну інфраструктуру. Остаточне рішення щодо відкриття пляжів ухвалять після перевірок спеціальної комісії.

Також Новини.LIVE писали, що російські атаки на Одещину не припиняються і мають системний характер. Основний акцент змістився на дрони, які регулярно запускають по регіону, зокрема по портовій інфраструктурі. Через постійні удари є загроза для курортного сезону.