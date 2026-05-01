Обстріли Одеси та морські дрони РФ: загроза курортному сезону

Наслідки обстрілу пляжу в Одесі.

Російські атаки на Одещину не припиняються і мають системний характер. Основний акцент змістився на дрони, які регулярно запускають по регіону, зокрема по портовій інфраструктурі. Через постійні удари є загроза для курортного сезону.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Атаки на порти

Останні удари по портовій інфраструктурі вкотре показують, що морський напрямок залишається небезпечним. Водночас, за словами військових, ситуація не є новою — подібні атаки тривають давно і мають системний характер.

"Насправді в пікових показниках бувало набагато гірше. Раніше ворог частіше застосовував балістику і бив безпосередньо по портах. Зараз вони використовують більше дрони-камікадзе. Сказати, що є зростання атак, я не можу, але є їхня систематичність", — пояснив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Він додав, що навіть за високих показників збиття частина дронів усе ж проривається, тому загроза залишається постійною.

Загроза БЕКів

Окрему увагу військові приділяють безекіпажним морським катерам. Їх уже фіксували біля узбережжя, але масового застосування наразі немає. За словами речника, ці апарати не можна вважати "гуманітарними" чи розвідувальними, адже вони несуть вибухівку і становлять реальну небезпеку.

"Так, до цієї загрози ми готуємося давно. У цьому випадку його було завчасно виявлено і знищено. Чи є масовість? Ні. Але ми вважаємо цю загрозу реальною і працюємо над протидією", — зазначив Плетенчук.

Скільки знищили

Поки що йдеться про поодинокі випадки застосування таких морських дронів. Масового використання Росією цих систем не зафіксовано.

"З тих, які можна облічити, йдеться про одиниці. У росіян такі розробки були ще до повномасштабного вторгнення, але застосувань було небагато", — сказав він.

Ризики для відпочинку

З настанням тепла українці традиційно їдуть до моря, однак цього року ризики залишаються високими. Йдеться не лише про атаки, а й про мінну небезпеку. За словами речника, безекіпажні катери не є прямою загрозою для відпочивальників, але ігнорувати повітряні тривоги не можна.

"Останнім часом росіяни проводять атаки навіть вдень, тому перебувати на пляжі під час тривоги не варто. Є також небезпека морських мін — після штормів їх може виносити на берег", — наголосив Плетенчук.

Він додав, що категорично не можна заходити у воду під час тривоги або відвідувати закриті ділянки узбережжя, адже це щороку призводить до трагедій.

