Одещина під атакою дронів: наслідки обстрілу міста та області

Будинок після пожежі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У ніч на 1 травня Росія масовано атакувала Одещину дронами. Під ударом опинилася житлова забудова та портова інфраструктура. В Одесі пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі. На місцях працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару в Одесі та поспілкувалися з очевидцями атаки.

Удар по Одесі

В Одесі ударні безпілотники влучили у два житлові будинки. В одному випадку пошкоджено квартиру у 16-поверхівці, на даху виникла пожежа. За іншою адресою дрон влучив у квартиру на 12 поверсі 13-поверхового будинку, там також зайнялося.

Будинок де зайнялася пожежа. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Згорілі поверхи будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Унаслідок атак постраждали двоє людей — 25-річна жінка та 26-річний чоловік. Потерпілим надається медична допомога. Рятувальники швидко ліквідували пожежі та евакуювали мешканців.

Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибиті вікна в будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Часу на реакцію не було

Під час атаки люди перебували у своїх квартирах і не завжди встигали спуститися в укриття. За словами мешканців, дрони летіли дуже низько і часу на реакцію майже не було. Частина людей уже після вибухів виходила з квартир і спускалася вниз. Рятувальники одразу оточили місце та почали гасіння пожежі.

Читайте також:

"Я не встигла, бо воно летіло прямо сюди. Я вже чула, що воно летить. Я не спускаюсь під час тривоги, тут немає нормального укриття. Сильно не злякалася — за чотири роки звикли. Я не постраждала", — розповіла місцева мешканка Лариса.

Лариса про реакцію на тривогу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Діра в стіні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Реакція на вибухи

Деякі люди намагалися хоча б сховатися у коридорах квартир. За словами очевидців, повітряна тривога пролунала майже одночасно з вибухами. Люди не мали змоги дістатися укриттів. Особливо складною ситуація була для сімей із дітьми, які діяли інстинктивно.

"Я був один вдома. Вийшов у коридор — і в цей момент все сталося. Не було часу бігти в укриття. Там була сусідка з двома дітьми, ми разом стояли. Її чоловік в армії", — розповів мешканець Сергій.

Сергій про порятунок від ударів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйнована квартира. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Перші хвилини після удару

Після вибухів люди побачили значні руйнування у квартирах. Вибиті вікна, пошкоджені стіни та майно стали типовою картиною. Мешканці кажуть, що не очікували таких наслідків у нових будинках. Водночас відзначають швидку реакцію служб.

"Я такого ще не бачив. Вибило всі вікна, і внутрішні теж. Дякую, що швидко зреагували — і влада, і швидка допомога. Будемо якось жити далі", — сказав мешканець Віктор.

Віктор про перші хвилини після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибиті вікна в будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Порятунок під час атаки

Частина людей встигла лише вибігти у коридори перед вибухами. Після цього починалася паніка і спроби врятувати себе та близьких. Люди діяли швидко, часто не розуміючи, що робити далі. Водночас багато хто зазначає, що головне — залишитися живими.

"Я встигла тільки вибігти в коридор. Не знала, що робити. Почала панікувати. Хапала кота і переноску. Вибило два вікна, але я не постраждала. Це дуже страшно, навіть на п’ятий рік війни", — розповіла мешканка Марина.

Марина про паніку після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Знищене майно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наслідки в області

Окрім Одеси, удари зафіксували і в області. Там пошкоджено портову інфраструктуру. На місцях виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідували. За даними служб, постраждалих в області немає.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: Ізмаїльська РДА

Наслідки атаки на область. Фото: Ізмаїльська РДА

Атака на порти

У ніч на 1 травня Росія атакувала порти на Дунаї та у Великій Одесі. Пошкоджено причали та складські приміщення. Пожежі швидко загасили працівники та рятувальники. Попри удари, порти продовжують роботу з урахуванням безпекових обмежень.

Пожежа в порту. Фото: Адміністрація морських портів України

Робота рятувальників

До ліквідації наслідків залучили значні сили. На місцях працювали 123 рятувальники та 35 одиниць техніки ДСНС. Від Національної гвардії України долучилися 5 осіб і 1 одиниця техніки. Також працювали 4 представники Асоціації добровільних пожежних України з однією одиницею техніки. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям, серед яких двоє дітей.

Квартира, яка знищена через атаку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибиті вікна в кімнаті. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 30 квітня Одеса пережила кілька хвиль масованих атак ударними дронами. Під вогнем опинилася цивільна інфраструктура та житлові квартали. На жаль, є постраждалі.

Також Новини.LIVE писали, що до однієї з міських лікарень Одеси доправили сімох постраждалих внаслідок атаки в ніч на 30 квітня. Частину людей після огляду відпустили на амбулаторне лікування, інші залишилися під наглядом лікарів. Медики зазначають, що у пацієнтів переважно травми, отримані від вибухової хвилі та уламків. С