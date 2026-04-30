Масована атака по Одесі: масштаби наслідків (фото)

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У ніч на 30 квітня Одеса пережила кілька хвиль масованих атак ударними дронами. Під вогнем опинилася цивільна інфраструктура та житлові квартали. На жаль, є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

Цієї ночі російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Попри роботу сил ППО, частина цілей влучила або впала уламками в різних районах міста. Внаслідок цього пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них — багатоповерхові та приватні будинки, готель, дитячий садок, дві школи, адміністративні та складські приміщення, автостоянки і гаражі.

Пожежа на місці влучання. Фото: Одеська ОВА

У житлових будинках зафіксовано серйозні руйнування. Вигоріли квартири на 4–5 поверхах п’ятиповерхівки, а також на 6–7 поверхах багатоповерхового будинку. В інших будівлях пошкоджені цілі поверхи — зокрема у 9- та 16-поверхових будинках.

Пожежа в удинку після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Через влучання і падіння уламків виникли пожежі. Горіли квартири, приватні будинки, готель, складські та господарські споруди. Вогонь також охопив автостоянки — знищено та пошкоджено близько 20 транспортних засобів, серед яких автобуси та легкові авто. Усі займання рятувальникам вдалося ліквідувати.

Читайте також:

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Постраждалі від атаки

На жаль, не обійшлося без постраждалих. Загалом по допомогу звернулися 20 людей. Зокрема відомо, що серед них 6 жінок віком від 21 до 70 років та 11 чоловіків віком від 18 до 72 років. Дев’ятьох постраждалих госпіталізували. На місцях працювали психологи ДСНС — допомогу отримали 36 людей, зокрема п’ятеро дітей.

Психологи надають допомогу мешканцям. Фото: ДСНС Одещини

Дивом вціліли

Внаслідок атаки постраждав готель. Пошкоджено понад тисячу квадратних метрів із загальної площі 4 тисячі. За словами власника Владислава, його бізнес вже вдруге страждає від обстрілів з боку РФ, тоді було зруйновано близько двох тисяч квадратних метрів і вибито щонайменше 150 вікон. Наразі масштаби пошкоджень ще уточнюються.

"Я живий, співробітники живі, і мешканці поруч живі. Усі вціліли, бо ховалися в бетонному укритті", — розповів Владислав.

Власник зруйнованого готелю. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Готель, який постраждав від атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Він додав, що під час атаки мешканці встигли спуститися у бетонне бомбосховище. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв — усі, хто перебував в укритті, залишилися живі. Водночас поруч із місцем укриття сталося влучання, через що виникла пожежа.

Вид на наслідки пожежі з вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Знищене вогнем майно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Робота спецслужб

До ліквідації наслідків залучили понад 200 рятувальників і 48 одиниць техніки. У місті розгорнули оперативні штаби, працюють усі профільні служби.

"Це була важка ніч для рятувальників. Роботу ускладнювали повторні повітряні тривоги та відсутність води в гідрантах", — зазначила речниця ДСНС Марина Аверіна.

Речниця ДСНС про наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пожежа на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Правоохоронці документують наслідки атаки як воєнний злочин. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

Будівля охоплена димом та полум'ям. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 29 квітня південь Одещини пережив масовану атаку дронів. Під удар потрапили лікарня, житлові будинки та природні території. Двоє людей постраждали, одну з них — у важкому стані. Рятувальники гасили пожежі та ліквідовували наслідки обстрілів.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 27 квітня Одеса знову опинилася під ударом дронів. Очевидці кажуть — вибухи були дуже сильні. У багатьох квартирах вибило вікна, є поранені. Люди досі оговтуються від пережитого та згадують ці хвилини зі страхом.