Масована атака по Одесі: масштаби наслідків (фото)
У ніч на 30 квітня Одеса пережила кілька хвиль масованих атак ударними дронами. Під вогнем опинилася цивільна інфраструктура та житлові квартали. На жаль, є постраждалі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Наслідки атаки
Цієї ночі російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Попри роботу сил ППО, частина цілей влучила або впала уламками в різних районах міста. Внаслідок цього пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них — багатоповерхові та приватні будинки, готель, дитячий садок, дві школи, адміністративні та складські приміщення, автостоянки і гаражі.
У житлових будинках зафіксовано серйозні руйнування. Вигоріли квартири на 4–5 поверхах п’ятиповерхівки, а також на 6–7 поверхах багатоповерхового будинку. В інших будівлях пошкоджені цілі поверхи — зокрема у 9- та 16-поверхових будинках.
Через влучання і падіння уламків виникли пожежі. Горіли квартири, приватні будинки, готель, складські та господарські споруди. Вогонь також охопив автостоянки — знищено та пошкоджено близько 20 транспортних засобів, серед яких автобуси та легкові авто. Усі займання рятувальникам вдалося ліквідувати.
Постраждалі від атаки
На жаль, не обійшлося без постраждалих. Загалом по допомогу звернулися 20 людей. Зокрема відомо, що серед них 6 жінок віком від 21 до 70 років та 11 чоловіків віком від 18 до 72 років. Дев’ятьох постраждалих госпіталізували. На місцях працювали психологи ДСНС — допомогу отримали 36 людей, зокрема п’ятеро дітей.
Дивом вціліли
Внаслідок атаки постраждав готель. Пошкоджено понад тисячу квадратних метрів із загальної площі 4 тисячі. За словами власника Владислава, його бізнес вже вдруге страждає від обстрілів з боку РФ, тоді було зруйновано близько двох тисяч квадратних метрів і вибито щонайменше 150 вікон. Наразі масштаби пошкоджень ще уточнюються.
"Я живий, співробітники живі, і мешканці поруч живі. Усі вціліли, бо ховалися в бетонному укритті", — розповів Владислав.
Він додав, що під час атаки мешканці встигли спуститися у бетонне бомбосховище. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв — усі, хто перебував в укритті, залишилися живі. Водночас поруч із місцем укриття сталося влучання, через що виникла пожежа.
Робота спецслужб
До ліквідації наслідків залучили понад 200 рятувальників і 48 одиниць техніки. У місті розгорнули оперативні штаби, працюють усі профільні служби.
"Це була важка ніч для рятувальників. Роботу ускладнювали повторні повітряні тривоги та відсутність води в гідрантах", — зазначила речниця ДСНС Марина Аверіна.
Правоохоронці документують наслідки атаки як воєнний злочин. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.
