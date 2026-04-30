Одеса під ударами дронів: пошкоджені будівлі та автостоянка

Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSODE

Росіяни в ніч з 29 проти 30 квітня масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджені будинки та є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської міської ради.

Перші наслідки атаки РФ на Одесу 30 квітня

У своєму Telegram глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що атака сталася близько опівночі. За його словами, окупанти завдали масованого удару по житловим будинком та об'єктам цивільної інфраструктури. Водночас начальник МВА Сергій Лисак теж підтвердив ці дані.

"Внаслідок нічної атаки безпілотниками під ударом опинилась інфраструктура та житловий сектор — пошкоджено п’ятиповерхівку та приватний будинок. Також ворог поцілив у територію автостоянки та адміністративну будівлю", — написав Лисак у Telegram о 00:26.

Ще через деякий час стало відомо, що у місті щонайменше четверо постраждалих. За словами Кіпера, це двоє жінок 25 і 44 років та чоловіки 38 та 62 років. Наразі усім їм надається медична допомога.

Читайте також:

Пости Кіпера та Лисака. Фото: скриншот

Оновлено о 01:07

Лисак уточнив, що внаслідок атаки постраждав ще й одеський заклад освіти.

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 27 квітня росіяни теж атакували Одесу дронами. Тоді у місті теж були пошкоджені будинки, готелі, портова інфраструктура, а також постраждалі.

Окрім того, в ніч проти 24 квітня під удар росіян потрапив корабель, який був неподалік Одеси. Проте в обласному центрі тієї ночі теж були пошкоджені будинки.