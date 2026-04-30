Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одеса під ударами дронів: пошкоджені будівлі та автостоянка

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 00:48
Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSODE

Росіяни в ніч з 29 проти 30 квітня масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджені будинки та є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської міської ради.

Перші наслідки атаки РФ на Одесу 30 квітня

У своєму Telegram глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що атака сталася близько опівночі. За його словами, окупанти завдали масованого удару по житловим будинком та об'єктам цивільної інфраструктури. Водночас начальник МВА Сергій Лисак теж підтвердив ці дані.

"Внаслідок нічної атаки безпілотниками під ударом опинилась інфраструктура та житловий сектор — пошкоджено п’ятиповерхівку та приватний будинок. Також ворог поцілив у територію автостоянки та адміністративну будівлю", — написав Лисак у Telegram о 00:26.

Ще через деякий час стало відомо, що у місті щонайменше четверо постраждалих. За словами Кіпера, це двоє жінок 25 і 44 років та чоловіки 38 та 62 років. Наразі усім їм надається медична допомога.

Пости Кіпера та Лисака. Фото: скриншот

Оновлено о 01:07

Лисак уточнив, що внаслідок атаки постраждав ще й одеський заклад освіти.

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 27 квітня росіяни теж атакували Одесу дронами. Тоді у місті теж були пошкоджені будинки, готелі, портова інфраструктура, а також постраждалі.

Окрім того, в ніч проти 24 квітня під удар росіян потрапив корабель, який був неподалік Одеси. Проте в обласному центрі тієї ночі теж були пошкоджені будинки.

Одеса обстріли війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації