Росія атакувала іноземне судно біля Одеси: наслідки

Пожежа на судні після атаки.

Під час атаки у ніч на 24 квітня, Росія атакувала не лише місто, а й корабель біля Одеси. Під удар потрапило торговельне судно, на борту якого спалахнула пожежа після влучання. У самому місті є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по судну

Під час руху Українським морським коридором під удар дронів потрапив балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс, який прямував до одного з портів Великої Одеси. У судно влучили два безпілотники, після чого на борту спалахнула пожежа. Моряки швидко зреагували і ліквідували вогонь власними силами, не допустивши поширення полум’я.

Попередньо відомо, що серед екіпажу ніхто не постраждав. Інформація про технічний стан судна уточнюється.

Жертви атаки в Одесі

У ніч на 24 квітня російські війська також атакували Одесу ударними безпілотниками. Під удар потрапили об’єкт критичної інфраструктури та житловий масив. За даними слідства, загинули двоє людей — 76-річні чоловік і жінка.

Пожежа на місці влучання.

Руйнації на місці атаки.

Ще 14 людей отримали травми: серед них 8 жінок віком від 18 до 82 років і 6 чоловіків віком від 22 до 83 років. Десятьох постраждалих госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

Чоловік, який постраждав.

Наслідки удару по місту

Внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. У триповерхівці зруйновано квартири на другому та третьому поверхах. Також пошкоджено щонайменше 10 автомобілів.

Пожежа в будівлі.

Робота рятувальників

Надзвичайники змогли врятувати 36 людей. На місцях працюють понад 140 рятувальників, медики та комунальні служби. Психологи допомогли більш ніж 50 мешканцям, серед яких троє дітей, які перебували у сильному стресі.

"Ліквідацію наслідків атак ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Але в цей момент житлові будинки палали, люди були заблоковані в своїх квартирах, тому вогнеборці продовжили свою роботу", — зазначила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Надзвичайник врятував кота.

Рятувальники на місці атаки.

Правоохоронці документують наслідки атаки. Ліквідація руйнувань триває, інформація ще уточнюється.

Зруйнований будинок.

Зруйновані будівлі.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вночі 22 квітня знову атакували Одесу безпілотниками. Удари прийшлися по портовій інфраструктурі. Атака відбувалася у дві хвилі — вночі та зранку. На об’єктах порту виникли пожежі після влучань. Їх оперативно ліквідували рятувальники разом із пожежною охороною. Пошкоджені причали, складські приміщення, залізнична інфраструктура та об’єкти портових операторів.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 18 квітня росіяни дронами знову атакували Одещину. Під ударом був Одеський район, де пошкоджено об’єкти портової та промислової інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала одна людина.