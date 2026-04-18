Росія всю ніч атакувала Одещину дронами: наслідки обстрілу

У ніч на 18 квітня росіяни дронами знову атакували Одещину. Під ударом був Одеський район, де пошкоджено об’єкти портової та промислової інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки нічної атаки на Одеську область

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси та резервуари. Після влучань спалахнули пожежі.

За попередніми даними, постраждала одна людина. На місцях продовжують працювати служби, а правоохоронці фіксують наслідки атаки як воєнний злочин.

У ДСНС України в Одеській області уточнили, що вогнеборці оперативно загасили всі осередки займання. До ліквідації наслідків залучили 86 рятувальників та 23 одиниці техніки. Також рятувальники підтвердили пошкодження складських приміщень з агропродукцією та вантажного транспорту.

Нічна повітряна тривога в Одесі

Водночас для самої Одеси ця ніч минула без наслідків. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ніч знову минула з тривогами, проте для нашого міста все спокійно. Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям", — зазначив він.

Як повідомляли Новини.LIVE в ніч на 17 квітня росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери, щонайменше шість приватних будинків зазнали руйнувань. Також виникли пожежі на території Дунайського біосферного заповідника.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 16 квітня росіяни двічі атакували Одесу. Спочатку місто обстріляли безпілотниками. Під удар потрапили портова інфраструктура та житлові райони. Пошкоджені адміністративна будівля, гуртожитки навчального закладу та триповерховий житловий будинок поруч. Постраждали п’ятеро людей.

Ближче до ранку російські війська завдали повторного удару балістичними ракетами по житлових кварталах. Влучання прийшлося по багатоповерхівці, пошкоджено з першого по п’ятий поверх дев’ятиповерхового будинку. Унаслідок ракетного удару загинули восьмеро людей.

