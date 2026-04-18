Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росія всю ніч атакувала Одещину дронами: наслідки обстрілу

Росія всю ніч атакувала Одещину дронами: наслідки обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 09:21
Росія всю ніч атакувала Одещину дронами: наслідки обстрілу
Знищений автобус. Фото: Олег Кіпер/Telegram

У ніч на 18 квітня росіяни дронами знову атакували Одещину. Під ударом був Одеський район, де пошкоджено об’єкти портової та промислової інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала одна людина. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Росія всю ніч атакувала Одещину дронами: наслідки обстрілу - фото 1
Допис очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпер. Фото: скриншот з Telegram

Наслідки нічної атаки на Одеську область

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси та резервуари. Після влучань спалахнули пожежі.

Наслідки обстрілу Одещини
Удар по Одещині. Фото: ДСНС

За попередніми даними, постраждала одна людина. На місцях продовжують працювати служби, а правоохоронці фіксують наслідки атаки як воєнний злочин.

Машина рятувальників на місці влучання російського БпЛА
Рятувальники на місці влучання російського дрона. Фото: ДСНС

У ДСНС України в Одеській області уточнили, що вогнеборці оперативно загасили всі осередки займання. До ліквідації наслідків залучили 86 рятувальників та 23 одиниці техніки. Також рятувальники підтвердили пошкодження складських приміщень з агропродукцією та вантажного транспорту.

Автівки, які згоріли унаслідок атаки російських доронів
Знищені автобуси унаслідок атаки. Фото: ДСНС

Нічна повітряна тривога в Одесі

Водночас для самої Одеси ця ніч минула без наслідків. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ніч знову минула з тривогами, проте для нашого міста все спокійно. Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям", — зазначив він.

Росія всю ніч атакувала Одещину дронами: наслідки обстрілу - фото 5
Допис очільник міської військової адміністрації Сергій Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE в ніч на 17 квітня росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери, щонайменше шість приватних будинків зазнали руйнувань. Також виникли пожежі на території Дунайського біосферного заповідника.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 16 квітня росіяни двічі атакували Одесу. Спочатку місто обстріляли безпілотниками. Під удар потрапили портова інфраструктура та житлові райони. Пошкоджені адміністративна будівля, гуртожитки навчального закладу та триповерховий житловий будинок поруч. Постраждали п’ятеро людей.

Ближче до ранку російські війська завдали повторного удару балістичними ракетами по житлових кварталах. Влучання прийшлося по багатоповерхівці, пошкоджено з першого по п’ятий поверх дев’ятиповерхового будинку. Унаслідок ракетного удару загинули восьмеро людей.
 

Новини Одеси атака обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації