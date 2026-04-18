Россия всю ночь атаковала Одесчину дронами: последствия обстрела

Уничтоженный автобус. Фото: Олег Кипер/Telegram

В ночь на 18 апреля россияне дронами снова атаковали Одесскую область. Под ударом был Одесский район, где повреждены объекты портовой и промышленной инфраструктуры. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Сообщение главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Последствия ночной атаки на Одесскую область

По его словам, в результате атаки повреждены административные здания, склады с агропродукцией, автобусы и резервуары. После попаданий вспыхнули пожары.

Удар по Одесчине. Фото: ГСЧС

По предварительным данным, пострадал один человек. На местах продолжают работать службы, а правоохранители фиксируют последствия атаки.

Спасатели на месте попадания российского дрона. Фото: ГСЧС

В ГСЧС Украины в Одесской области уточнили, что огнеборцы оперативно потушили все очаги возгорания. К ликвидации последствий привлекли 86 спасателей и 23 единицы техники. Также спасатели подтвердили повреждения складских помещений с агропродукцией и грузового транспорта.

Уничтоженные автобусы в результате атаки. Фото: ГСЧС

Ночная воздушная тревога в Одессе

В то же время для самой Одессы эта ночь прошла без последствий. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

"Ночь снова прошла с тревогами, однако для нашего города все спокойно. Спасибо нашим Защитникам и Защитницам", — отметил он.

Сообщение глава городской военной администрации Сергей Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE в ночь на 17 апреля россияне массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий повреждены административные здания, оборудование и контейнеры, по меньшей мере шесть частных домов подверглись разрушениям. Также возникли пожары на территории Дунайского биосферного заповедника.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 16 апреля россияне дважды атаковали Одессу. Сначала город обстреляли беспилотниками. Под удар попали портовая инфраструктура и жилые районы. Повреждены административное здание, общежития учебного заведения и трехэтажный жилой дом рядом. Пострадали пять человек.

Ближе к утру российские войска нанесли повторный удар баллистическими ракетами по жилым кварталам. Попадание пришлось по многоэтажке, повреждены с первого по пятый этаж девятиэтажного дома. В результате ракетного удара погибли восемь человек.