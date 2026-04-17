Нічна атака на Одещину: пошкоджено порт та заповідник

Цієї ночі, 17 квітня, Одещина знову опинилася під масованою атакою російських ударних дронів. Під удар потрапили портова та житлова інфраструктура, а також територія природного заповідника. На кількох локаціях спалахнули пожежі, які рятувальникам вдалося швидко загасити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Атака на Одещину

В ніч на 17 квітня, росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Ураження зафіксували і в житловому секторі — щонайменше шість приватних будинків зазнали руйнувань. Окремо повідомляється про пожежі на території Дунайського біосферного заповідника та об’єктах портової інфраструктури.

Робота ДСНС

Усі осередки займання оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. До гасіння залучили 19 рятувальників і 4 одиниці техніки, також працювали підрозділи Нацгвардії та місцевої пожежної команди. Загалом до ліквідації наслідків долучилися понад два десятки фахівців.

Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки. Фахівці обстежують пошкоджені об’єкти та уточнюють масштаби руйнувань.

Що відомо про атаку

16 квітня, о 22:41 в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах оголосили загрозу дронів. Повітряній сили повідомляли про рух БпЛА з Чорного моря у напрямку Вилково. Відбій пролунав 17 квітня, о 02:34.

Після цього ще двічі оголошували тривогу в Одеському районі. Моніторингові канали повідомляли про рух дронів у напрямку обласного центру.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 17 квітня, на Одещині пролунали вибухи. Моніторингові канали писали, що загроза дронів-камікадзе є для Чорноморська та Санжійки. Попередньо відомо, що дрони вдалося збити силам ППО. Інформації про наслідки немає.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі внаслідок атаки безпілотників, зранку, 16 квітня, постраждали троє людей. За попередніми даними, серед них є дитина. Усім надають необхідну медичну допомогу. Удар прийшовся по території одного з міських ринків.