Нічна атака на Одещину: пошкоджено порт та заповідник

Дата публікації: 17 квітня 2026 09:18
Пожежа після атаки. Фото: Одеська ОВА

Цієї ночі, 17 квітня, Одещина знову опинилася під масованою атакою російських ударних дронів. Під удар потрапили портова та житлова інфраструктура, а також територія природного заповідника. На кількох локаціях спалахнули пожежі, які рятувальникам вдалося швидко загасити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

В ніч на 17 квітня, росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Ураження зафіксували і в житловому секторі — щонайменше шість приватних будинків зазнали руйнувань. Окремо повідомляється про пожежі на території Дунайського біосферного заповідника та об’єктах портової інфраструктури.

Пошкоджений будинок. Фото: Одеська ОВА

Усі осередки займання оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. До гасіння залучили 19 рятувальників і 4 одиниці техніки, також працювали підрозділи Нацгвардії та місцевої пожежної команди. Загалом до ліквідації наслідків долучилися понад два десятки фахівців.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки. Фахівці обстежують пошкоджені об’єкти та уточнюють масштаби руйнувань.

Читайте також:
Пожежник ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС Одещини

16 квітня, о 22:41 в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах оголосили загрозу дронів. Повітряній сили повідомляли про рух БпЛА з Чорного моря у напрямку Вилково. Відбій пролунав 17 квітня, о 02:34.

Зруйнований паркан. Фото: Одеська ОВА

Після цього ще двічі оголошували тривогу в Одеському районі. Моніторингові канали повідомляли про рух дронів у напрямку обласного центру.

Вибиті вікна в будівлі. Фото: Одеська ОВА

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 17 квітня, на Одещині пролунали вибухи. Моніторингові канали писали, що загроза дронів-камікадзе є для Чорноморська та Санжійки. Попередньо відомо, що дрони вдалося збити силам ППО. Інформації про наслідки немає.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі внаслідок атаки безпілотників, зранку, 16 квітня, постраждали троє людей. За попередніми даними, серед них є дитина. Усім надають необхідну медичну допомогу. Удар прийшовся по території одного з міських ринків. 

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
