Ночная атака на Одесчину: повреждены порт и заповедник

Пожар после атаки. Фото: Одесская ОГА

Этой ночью, 17 апреля, Одесская область снова оказалась под массированной атакой российских ударных дронов. Под удар попали портовая и жилая инфраструктура, а также территория природного заповедника. На нескольких локациях вспыхнули пожары, которые спасателям удалось быстро потушить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Атака на Одесскую область

В ночь на 17 апреля, россияне массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Поражения зафиксировали и в жилом секторе — по меньшей мере шесть частных домов подверглись разрушениям. Отдельно сообщается о пожарах на территории Дунайского биосферного заповедника и объектах портовой инфраструктуры.

Поврежденный дом. Фото: Одесская ОГА

Работа ГСЧС

Все очаги возгорания оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. К тушению привлекли 19 спасателей и 4 единицы техники, также работали подразделения Нацгвардии и местной пожарной команды. Всего к ликвидации последствий присоединились более двух десятков специалистов.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки. Специалисты обследуют поврежденные объекты и уточняют масштабы разрушений.

Пожарный ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

16 апреля, в 22:41 в Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах объявили угрозу дронов. Воздушной силы сообщали о движении БпЛА с Черного моря в направлении Вилково. Отбой прозвучал 17 апреля, в 02:34.

Разрушенный забор. Фото: Одесская ОГА

После этого еще дважды объявляли тревогу в Одесском районе. Мониторинговые каналы сообщали о движении дронов в направлении областного центра.

Выбитые окна в здании. Фото: Одесская ОГА

Как сообщали Новини.LIVE, утром, 17 апреля, в Одесской области прогремели взрывы. Мониторинговые каналы писали, что угроза дронов-камикадзе есть для Черноморска и Санжейки. Предварительно известно, что дроны удалось сбить силам ПВО. Информации о последствиях нет.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в результате атаки беспилотников, утром, 16 апреля, пострадали три человека. По предварительным данным, среди них есть ребенок. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Удар пришелся по территории одного из городских рынков.