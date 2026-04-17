Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ночная атака на Одесчину: повреждены порт и заповедник

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 09:18
Пожар после атаки после атаки. Фото: Одесская ОГА

Этой ночью, 17 апреля, Одесская область снова оказалась под массированной атакой российских ударных дронов. Под удар попали портовая и жилая инфраструктура, а также территория природного заповедника. На нескольких локациях вспыхнули пожары, которые спасателям удалось быстро потушить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Атака на Одесскую область

В ночь на 17 апреля, россияне массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Поражения зафиксировали и в жилом секторе — по меньшей мере шесть частных домов подверглись разрушениям. Отдельно сообщается о пожарах на территории Дунайского биосферного заповедника и объектах портовой инфраструктуры.

Поврежденный дом. Фото: Одесская ОГА

Работа ГСЧС

Все очаги возгорания оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. К тушению привлекли 19 спасателей и 4 единицы техники, также работали подразделения Нацгвардии и местной пожарной команды. Всего к ликвидации последствий присоединились более двух десятков специалистов.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки. Специалисты обследуют поврежденные объекты и уточняют масштабы разрушений.

Пожарный ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

16 апреля, в 22:41 в Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах объявили угрозу дронов. Воздушной силы сообщали о движении БпЛА с Черного моря в направлении Вилково. Отбой прозвучал 17 апреля, в 02:34.

Разрушенный забор. Фото: Одесская ОГА

После этого еще дважды объявляли тревогу в Одесском районе. Мониторинговые каналы сообщали о движении дронов в направлении областного центра.

Выбитые окна в здании. Фото: Одесская ОГА

Как сообщали Новини.LIVE, утром, 17 апреля, в Одесской области прогремели взрывы. Мониторинговые каналы писали, что угроза дронов-камикадзе есть для Черноморска и Санжейки. Предварительно известно, что дроны удалось сбить силам ПВО. Информации о последствиях нет.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в результате атаки беспилотников, утром, 16 апреля, пострадали три человека. По предварительным данным, среди них есть ребенок. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Удар пришелся по территории одного из городских рынков.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации