Головна Одеса Вибухи пролунали на Одещині: загроза БпЛА з Чорного моря

Вибухи пролунали на Одещині: загроза БпЛА з Чорного моря

Дата публікації: 17 квітня 2026 08:30
Вибухи пролунали на Одещині: загроза БпЛА з Чорного моря
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зранку, 17 квітня, на Одещині пролунала серія вибухі. Росія атакує дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря. Попередньо працює ППО. Інформації про наслідки наразі немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 17 квітня, на Одещині пролунали вибухи. Моніторингові канали писали, що загроза дронів-камікадзе є для Чорноморська та Санжійки. Попередньо відомо, що дрони вдалося збити силам ППО. Інформації про наслідки немає.

Реактивні безпілотники

На Одещині противник дедалі активніше використовує реактивні дрони, які через високу швидкість значно важче перехоплювати. За словами речника УДА Сергія Братчука, Росія прагне розширити застосування таких БпЛА, що створює додаткове навантаження на сили протиповітряної оборони та екіпажі дронів-перехоплювачів. Водночас українські військові пристосовуються до нової тактики й посилюють підготовку операторів для ефективної протидії цим цілям.

Разом із тим результативність Сил оборони поступово зростає. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи нарощують показники знищення повітряних цілей. Однак реактивні безпілотники й надалі становлять серйозну загрозу, про що свідчать регулярні атаки на регіон.

Читайте також:

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

вибух атака Обстріл Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
