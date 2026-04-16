Ранковий удар по Одесі: зафіксовано руйнування, є поранені

Рятувальник на місці атаки.

Вранці, 16 квітня, Одеса знову опинилася під ворожою атакою. У місті зафіксовані руйнування будівель і пошкоджені автомобілі. Є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Ранковий удар

Сьогодні зранку, РФ атакувала Одесу дронами-камікадзе. Один із ударів припав по району, де розташований автосалон. Там пошкоджено дах будівлі, вибито вікна, а також понівечено автомобілі, які знаходилися всередині приміщення. На місці працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби руйнувань.

Крім того, під удар потрапив один із міських ринків. Унаслідок цього постраждали троє людей. Медики вже надають їм необхідну допомогу, інформація про їхній стан уточнюється. Ще в одному районі міста пошкоджено приватний будинок і автомобіль. Через атаку зафіксовані локальні руйнування інфраструктури.

Що відомо про атаку

Тривогу в Одесі оголосили о 08:46. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у бік Одеси. Згодом почали лунали потужні вибухи. БпЛА атакували різні райони міста. Відбій дали о 10:56.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі, 16 квітня, Одеса пережила масовану атаку ракетами та дронами. У місті пролунало кілька хвиль вибухів, є загиблі та поранені. Пошкоджено житлові будинки, порт і склади. Рятувальники досі ліквідовують наслідки ударів.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі сьогодні, 16 квітня, оголосили день жалоби після масованої нічної атаки. У місті загинули люди, ще десятки отримали поранення. Над будівлями приспустили прапори, а розваги обмежили. Кількість загиблих та постраждалих зростає.