В Одесі пролунала серія вибухів: Росія знову запустила дрони

Дим в небі. Фото ілюстративне

Зараз, 16 квітня, в Одесі було чутно звуки вибухів. Ворог обстрілує ударними дронами з Чорного моря. Ймовірно працює ППО. Про наслідки наразі невідомо.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 16 квітня, в Одесі було чутно звуки вибухів. Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку міста. Ймовірно працювали сили ППО. Це вже третій обстріл обласного центру від початку доби. Під час попередніх ударів РФ атакувала дронами, а згодом балістикою.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Читайте також:

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.