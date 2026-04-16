В Одессе прогремела серия взрывов: Россия снова запустила дроны
Сейчас, 16 апреля, в Одессе был слышен звук взрыва. Враг обстреливает ударными дронами с Черного моря. Вероятно работает ПВО. О последствиях пока неизвестно.
Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Читайте Новини.LIVE!