Удар РФ по багатоповерхівці Одеси: помер один з постраждалих

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі внаслідок російського обстрілу 15 квітня.

Російські окупанти у середу, 15 квітня, завдали удару дроном по багатоповерхівці в Одесі. Внаслідок атаки один з постраждалих помер. Травми, які він отримав, виявилися несумісними із життям.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Одеси 15 квітня

"На жаль, щойно один з постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям", — зазначив Лисак.

Наслідки російського обстрілу Одеси 15 квітня.

Наразі відомо, що внаслідок російського удару по Одесі поранення отримали шестеро осіб.

Допис Лисака.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сергія Лисака, 15 квітня російський дрон поцілив у житлові девʼятиповерхівку в Одесі. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Крім того, вибухи на Одещині лунали вдень 15 квітня. Російські окупанти атакували регіон дронами з акваторії Чорного моря.

А у ніч проти 15 квітня загарбники завдали удару дронами по півдню Одещини та пошкодили портову інфраструктуру. Внаслідок обстрілу сталися пожежі.