Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Удар РФ по багатоповерхівці Одеси: помер один з постраждалих

Удар РФ по багатоповерхівці Одеси: помер один з постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 19:43
Удар РФ по багатоповерхівці Одеси: помер один з постраждалих
Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі внаслідок російського обстрілу 15 квітня. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти у середу, 15 квітня, завдали удару дроном по багатоповерхівці в Одесі. Внаслідок атаки один з постраждалих помер. Травми, які він отримав, виявилися несумісними із життям.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Одеси 15 квітня

"На жаль, щойно один з постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям", — зазначив Лисак.

Обстріл Одеси 15 квітня
Наслідки російського обстрілу Одеси 15 квітня. Фото: Сергій Лисак

Наразі відомо, що внаслідок російського удару по Одесі поранення отримали шестеро осіб.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сергія Лисака, 15 квітня російський дрон поцілив у житлові девʼятиповерхівку в Одесі. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Читайте також:

Крім того, вибухи на Одещині лунали вдень 15 квітня. Російські окупанти атакували регіон дронами з акваторії Чорного моря.

А у ніч проти 15 квітня загарбники завдали удару дронами по півдню Одещини та пошкодили портову інфраструктуру. Внаслідок обстрілу сталися пожежі.

Одеса війна обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації