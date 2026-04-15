Одеса На Одещині пролунали вибухи: загроза російських ударних дронів

На Одещині пролунали вибухи: загроза російських ударних дронів

Дата публікації: 15 квітня 2026 12:20
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: Новини N

Сьогодні, 15 квітня, на Одещині було чутно звуки вибухів. Росія атакує дронами з акваторії Чорного моря. Попередньо працює ППО. Інформації про наслідки наразі немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи на Одещині
Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 15 квітня, на Одещині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку Затоки. Моніторингові канали писали, що загроза дронів-камікадзе є для Юілгород-Дністровського району. Попередньо відомо, що дрон вдалося збити силам ППО. Інформації про наслідки немає.

Загроза реактивних дронів

Російські війська почали частіше використовувати на Одещині реактивні безпілотники, які складніше перехоплювати через високу швидкість. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, ворог намагається розширити застосування таких дронів, що створює додаткове навантаження на сили протиповітряної оборони та операторів дронів-перехоплювачів.

Водночас українські військові адаптуються до нових умов. Вони посилюють підготовку пілотів і вдосконалюють тактику боротьби з подібними цілями. Попри складнощі, ефективність Сил оборони зростає: мобільні вогневі групи та інші підрозділи збільшують кількість збитих повітряних цілей. Однак реактивні дрони й надалі залишаються серйозною загрозою для регіону.

Читайте також:

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 15 квітня, російські війська знову атакували південь Одещини ударними дронами. Під вогнем опинилась портова інфраструктура. Через влучання виникли пожежі та пошкодження будівель.

Також Новини.LIVE писали, що уночі, 14 квітня, південь Одещини атакували ударні безпілотники. Під удар потрапили порт в Ізмаїлі, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Виникли пожежі та руйнування, зокрема на території СТО. Попри масштаб атаки, обійшлося без загиблих і постраждалих.

вибух Одеська область Обстріл Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:

Реклама

