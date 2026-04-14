Нічні удари по Одещині: дані про наслідки та руйнування

Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Уночі, 14 квітня, південь Одещини атакували ударні безпілотники. Під удар потрапили порт в Ізмаїлі, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Виникли пожежі та руйнування, зокрема на території СТО. Попри масштаб атаки, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по порту

У ніч на 14 квітня, російські дрони масовано атакували Ізмаїльський район, цілячись у портову та цивільну інфраструктуру. У самому Ізмаїльському порту зафіксовано кілька влучань. Пошкоджено причал, баржу, а також цивільне судно під прапором Панами. Постраждало і портове обладнання, однак робота об’єкта критичної інфраструктури залишається стабільною.

Пошкоджене судно. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Наслідки атаки

Серйозні руйнування сталися на території станції техобслуговування. Після влучання там спалахнула масштабна пожежа площею близько 700 квадратних метрів. Вогонь знищив два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

Удар по автобусам. Фото: Одеська ОВА

Пошкоджений автобус. Фото: Одеська ОВА

Також, унаслідок атаки пошкоджено шість приватних будинків — у них зруйновані покрівлі. Крім того, ушкоджень зазнав автомобіль швидкої допомоги.

Наслідки російського удару. Фото: Одеська ОВА

Робота рятувальників

Рятувальники ліквідовували наслідки в складних умовах через повторні сигнали повітряної тривоги, але змогли швидко ліквідувати займання і не допустили поширення полум’я. На місцях працювали 17 рятувальників і кілька одиниць техніки, до гасіння долучилися і підрозділи Нацгвардії.

Вогнеборці на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Південь без світла

Зазначимо, через аварійне пошкодження тимчасової мережі електропостачання без світла залишилася частина Ізмаїльського району. Відключення торкнулися південної та південно-східної частин Ізмаїла, частини міста Кілія, а також сіл Василівка, Омарбія, Кислиця та Стара Некрасівка. Енергетики вже працюють на місці та обіцяють відновити електропостачання у найкоротші терміни.

Пожежа на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Обстріли за добу

З ночі на Одещині чотири рази лунав сигнал повітряної тривоги. Дрони летіли у різних напрямках. Зокрема на Овідіополь, Білгород-Дністровський та Ізмаїльський райони. Крім того, вчора вдень загрозу оголошували декілька разів. Під час яких росіяни атакували регіон ударними дронами та ракетою з акваторії Чорного моря.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Одеська область вночі, 10 квітня, зазнала масованої атаки дронів. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та портова інфраструктура. Частина громад залишилась без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також Новини.LIVE писаи, що вночі, 8 квітня, російські безпілотники вчергове атакували південь Одещини. Під удар потрапили портова та цивільна інфраструктура. Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.