Головна Одеса Атака на портову інфраструктуру Одещини: дані щодо наслідків

Атака на портову інфраструктуру Одещини: дані щодо наслідків

Дата публікації: 8 квітня 2026 09:16
Атака на портову інфраструктуру Одещини: дані щодо наслідків
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Вночі, 8 квітня, російські безпілотники знову атакували південь Одещини. Під удар потрапили портова та цивільна інфраструктура. Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

У ніч на 8 квітня Росія масовано атакувала Одеську область ударними дронами. Основний удар прийшовся по південних районах регіону. Внаслідок влучань постраждала портова інфраструктура та цивільні об’єкти. Частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення. На місцях спалахнули пожежі як у порту, так і в складських приміщеннях.

Атака на південь Одещини
Руйнування після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Станом на зараз інформації про загиблих або постраждалих не надходило. Дані можуть уточнюватися.

Атака на південь Одещини
Уламок БпЛА. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Робота рятувальників

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували всі осередки займання. До робіт залучили 28 співробітників ДСНС і 7 одиниць техніки. Також допомагали пожежний підрозділ Національної гвардії України та місцева пожежна команда.

Атака на південь Одещини
Надзвичайник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Тривогу на півдні Одещини оголосили близько 03:18. Повітряні сили повідомляли про рух декількох груп дронів у напрямку Ізмаїльського району. Згодом дали уточнення, що БпЛА летять у напрямку міста Ізмаїл. Перші вибухи пролунали о 03:49. Відбій оголосили о 05:36.

Атака на південь Одещини
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 6 квітня в Одесі під ударом опинилися житлові будівлі. Один із дронів влучив у гуртожиток — там загинули троє людей, серед них маленька дитина. Інший удар прийшовся по дитячому садку, який фактично знищено.

Також Новини.LIVE писали, що після російського удару по Одесі в Естонії закликали до жорсткіших санкцій проти РФ. Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що звичних заяв про "занепокоєння" вже недостатньо. Він наголосив, що без реального тиску війна триватиме. На його думку, мовчання світу коштує людських життів.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
