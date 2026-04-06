Удар по Одесі: Естонія закликала посилити санкції проти РФ

Руйнації на місці атаки.

Після російського удару по Одесі в Естонії закликали до жорсткіших санкцій проти РФ. Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що звичних заяв про "занепокоєння" вже недостатньо. Він наголосив, що без реального тиску війна триватиме. На його думку, мовчання світу коштує людських життів.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Санкції проти РФ

У ніч на 6 квітня російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару загинули щонайменше три людини. Серед жертв — молода мама з дворічною донькою, а також 53-річна жінка. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на трагедію у соцмережі X. Він заявив, що фрази про "глибоке занепокоєння" більше не працюють і не зупиняють насильство.

За словами Тсахкни, поки Росія отримує доходи від нафти й газу, вона має ресурси продовжувати війну. Він наголосив, що без нових санкцій світ фактично дозволяє цим злочинам повторюватися.

"Слів про "глибоке занепокоєння" недостатньо. Без нових пакетів санкцій ми даємо Росії можливість і далі вбивати дітей. Мовчання та байдужість коштують людських життів", — підкреслив міністр.

Зазначимо, унаслідок атаки постраждали щонайменше 14 людей, серед них троє дітей, включно з 7-місячним немовлям. Кількість травмованих ще уточнюють.

День жалоби в Одесі

Сьогодні в Одесі оголошено день жалоби через ворожий удар у ніч проти 6 квітня. Внаслідок атаки загинули люди. Відповідно до розпорядження міської влади на згадку про загиблих на будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Удар по енергетиці

Вночі 6 квітня російські війська вдарили по енергетичному об’єкту ДТЕК. Уже зранку світло було відновлено для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин. Однак без електропостачання залишаються ще близько 16,7 тисяч родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів. Руйнування значні, відновлення потребуватиме часу. Енергетики ДТЕК працюють на місці. Розбирають завали та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям міста.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 5 квітня атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі та постраждали люди. За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку нової доби в напрямку Одеської області, а згодом Одеси — летіли ударні безпілотники росіян.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі зросла кількість жертв після ракетної атаки, яка сталася 28 березня. Сьогодні вранці у лікарні помер 79-річний місцевий житель. Чоловік зазнав важких поранень під час обстрілу і перебував під наглядом лікарів. Йому надавали необхідну допомогу, однак організм не витримав.