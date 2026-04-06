Удар по Одессе: Эстония призвала усилить санкции против РФ

Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

После российского удара по Одессе в Эстонии призвали к более жестким санкциям против РФ. Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что привычных заявлений о "беспокойстве" уже недостаточно. Он подчеркнул, что без реального давления война будет продолжаться. По его мнению, молчание мира стоит человеческих жизней.

Об этом Новини.LIVE узнали со страницы Х министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкана.

Санкции против РФ

В ночь на 6 апреля российские войска атаковали Одессу. В результате удара погибли по меньшей мере три человека. Среди жертв — молодая мама с двухлетней дочкой, а также 53-летняя женщина. Информация о последствиях атаки уточняется. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на трагедию в соцсети X. Он заявил, что фразы о "глубокой обеспокоенности" больше не работают и не останавливают насилие.

По словам Тсахкны, пока Россия получает доходы от нефти и газа, она имеет ресурсы продолжать войну. Он подчеркнул, что без новых санкций мир фактически позволяет этим преступлениям повторяться.

"Слов о "глубокой обеспокоенности" недостаточно. Без новых пакетов санкций мы даем России возможность и дальше убивать детей. Молчание и равнодушие стоят человеческих жизней", — подчеркнул министр.

Отметим, в результате атаки пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них трое детей, включая 7-месячного младенца. Количество травмированных еще уточняется.

День траура в Одессе

Сегодня в Одессе объявлен день траура из-за вражеского удара в ночь на 6 апреля. В результате атаки погибли люди. В соответствии с распоряжением городских властей в память о погибших на зданиях приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Удар по энергетике

Ночью 6 апреля российские войска ударили по энергетическому объекту ДТЭК. Уже утром свет был восстановлен для критической инфраструктуры и почти 3 тысяч семей. Однако без электроснабжения остаются еще около 16,7 тысяч семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов. Разрушения значительные, восстановление потребует времени. Энергетики ДТЭК работают на месте. Разбирают завалы и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям города.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне в ночь на 5 апреля атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела произошли пожары и пострадали люди. По данным Воздушных сил ВСУ, с начала новых суток в направлении Одесской области, а затем Одессы — летели ударные беспилотники россиян.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе возросло количество жертв после ракетной атаки, которая произошла 28 марта. Сегодня утром в больнице скончался 79-летний местный житель. Мужчина получил тяжелые ранения во время обстрела и находился под наблюдением врачей. Ему оказывали необходимую помощь, однако организм не выдержал.