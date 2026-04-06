Удари по Одесі: знищений дитячий садок та гуртожиток (фото)

Діра в будівлі гуртожитку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі цієї ночі під ударом опинилися житлові будівлі, де люди мирно спали. Один із дронів влучив у гуртожиток — там загинули троє людей, серед них маленька дитина. Інший удар прийшовся по дитячому садку, який фактично знищено. Очевидці кажуть, що на порятунок були лічені секунди.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцях ударів, поспілкувалися з одеситами та зафільмували наслідки.

Дивом врятувалися

Цієї ночі РФ атакувала Одесу дронами, вибухи лунали один за одним. Мешканець пошкодженого гуртожитку Даніїл розповів, що разом із дівчиною та мамою почув перший удар десь поруч, але не встиг навіть зреагувати. Коли ж другий дрон почав підлітати, вони вже інстинктивно кинулися до несучих стін.

"Коли було чути другий "шахед", він глушив мотор. Ми швидко піднялися і підійшли до несучих стін. І буквально через п’ять секунд усе вибухнуло. Вікна повилітали, пил, нічого не видно", — згадує Даниїл.

Мешканець гуртожитку про наслідки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Автівки біля гуртожитку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Паніка після атаки

Після вибуху в будинку почалася паніка. Люди хапали найнеобхідніше і спускалися вниз. Частина мешканців одразу кинулася допомагати іншим, не думаючи про власні речі. Даніїл каже, що повернувся до квартири вже пізніше — забрати документи та гроші.

Читайте також:

"Я спустився вниз, а потім через хвилин двадцять піднявся — забрав документи, гроші. Потім допомагав постраждалим. Дівчину виносив у швидку — у неї була травмована нога, вона вся синя була", — розповів хлопець.

Надзвичайники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вогнеборці ліквідовують загоряння Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Руйнації у гуртожитку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Удар по дитсадку

У Київському районі Одеси під час нічної атаки влучили у дитячий садок. Будівля зазнала значних пошкоджень — вибухова хвиля вибила вікна, зруйнувала частину стін і перекриттів. Після удару на місці спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося загасити.

Пошкоджений дитячий садок.​​​​​​ Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Поличка та руйнації всередині. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Обгорілі комірки дітей. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зараз територія садочка виглядає як суцільна руїна. Серед уламків лежать дитячі іграшки, меблі та речі вихованців. Частина будівлі фактично знищена. Майбутнє закладу наразі невідоме.

Наслідки пожежі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Згорівші речі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Дитяча іграшка серед попелу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

У ніч на 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Пошкоджено дитячий садок, магазин, парк, житлові будинки та автомобілі. За даними Одеської обласної прокуратури, загинули троє людей — дві жінки та дитина віком 2,6 року. Ще щонайменше 16 людей дістали поранення, серед них троє дітей і вагітна жінка. Кількість постраждалих уточнюється.

Пожежна машина біля гуртожитку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Рятувальник біля дитячого садка. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Унаслідок атаки пошкоджено 20-поверховий житловий комплекс, частину шестиповерхового будинку, а також приватні домоволодіння та адміністративні будівлі. На місцях працюють правоохоронці, які документують воєнні злочини.

Дитячі іграшки серед уламків. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 5 квітня росіяни вкотре атакували Одесу ударними дронами. Окупанти поцілили у п'ятиповерхівку, у будинку пошкоджено фасад та скління, зруйновано балкони та квартири на двох поверхах.

Також Новини.LIVE писали, що кількість загиблих внаслідок російської атаки по Одесі 28 березня збільшилася до чотирьох людей. 3 квітня у лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час обстрілу. Медики кілька днів боролися за його життя.